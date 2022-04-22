Инспекция охраны культурного наследия при Кабинете министров и Агентство культурного наследия провели работу по изучению фонда Государственного музея-заповедника «Ичан-Кала», сообщила пресс-служба агентства.

В ходе исследования были проанализированы предметы, включённые в список уникальных предметов.

Выявлено, что в общей сложности 101 музейный предмет не соответствует описаниям приходной книги по размеру, материалу, стилю обработки и времени создания.

Установлено также отсутствие подтверждающих документов о внесении изменений в характеристики отдельных предметов.

По результатам проверки соответствующие документы переданы в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

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