Родители двух девочек, учащихся в профессиональной школе Карманинского района Навоийской области, были недавно оштрафованы за танец своих детей, который в управлении семьи и женщин области посчитали «не подобающим узбекской нации».

В воскресенье управление юстиции Навоийской области сообщило, что штраф был незаконным и он был отменён.

Под административным правонарушением, согласно статье 10 Кодекса об административной ответственности, понимается «посягающее на личность, права и свободы граждан, собственность, государственный и общественный порядок, природную среду противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность», напомнили в управлении.

Привлечение родителей к ответственности по статье 47 кодекса (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения) является неверным, поскольку в данной ситуации нет административного правонарушения, заявили в управлении юстиции.

«Стиль танца несовершеннолетних девочек может не полностью соответствовать общепринятым духовным ценностям в обществе Узбекистана, однако этические оценки и взгляды людей не должны приводить к неверному применению установленных законом норм, особенно к привлечению к ответственности», — подчёркивается в заявлении.

«В законах чётко указано, за какие действия или бездействие наступает ответственность», — добавили в управлении.

Областное управление юстиции также напомнило положения закона о гарантиях прав ребёнка. Согласно статье 4, защита чести и достоинства ребенка является одним из основных направлений государственной политики Узбекистана. Статья 10 гласит, что каждый ребёнок имеет право на защиту от посягательства на его честь и достоинство, а также незаконного вмешательства в его частную жизнь.

«Гарантии, установленные данным законом и полностью соответствующие международным правовым нормам, должны обеспечиваться для каждого ребенка в любой ситуации на территории как школы, так и частного жилища», — заявили в управлении.

Кроме того, родители девочек сообщили, что видеозапись, сделанная в актовом зале, была показана в официальных источниках и по центральным телеканалам, из-за чего учащиеся и их родители оказались под давлением и были вынуждены давать интервью. Это поставило девочек в неловкое положение перед сверстниками, администрацией школы, родителями и широкой общественностью.

«Эти неприемлемые действия оказали серьёзное влияние на здоровье и духовное благополучие несовершеннолетних детей и привели к оскорблению их чести и достоинства. Самое главное — такие действия в отношении несовершеннолетних являются незаконными», — отметили в управлении юстиции.

В управлении вновь обратились к закону о гарантиях прав ребёнка, согласно статье 17 которого «ребёнок имеет право на свободу мысли, слова, совести и убеждений», а согласно статье 16, запрещено использование средств массовой информации, оскорбляющих человеческое достоинство и оказывающих вредное воздействие на детей.

В отдельных сообщениях в социальных сетях и интервью на телевидении говорилось, что в отношении администрации школы и отдельных учителей были вынесены выговоры и штрафы, а некоторые из них были уволены. В управлении юстиции заявили, что ни с кем из педагогов не были прекращены трудовые договоры.

В управлении отметили, что органы юстиции полностью признают необходимость воспитания подрастающего поколения в соответствии с духовными ценностями народа Узбекистана, однако «необоснованное применение правовых норм при рассмотрении этических вопросов и нарушение таким образом прав и интересов лиц, гарантированных Конституцией и законами, является недопустимым».