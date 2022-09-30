В интернете появилось видео, на котором две девочки танцуют в кругу других в одном из учебных заведений. Управление семьи и женщин Навоийской области прокомментировал видео.
В нём говорится, что запись была сделана 21 сентября в актовом зале, где учащиеся профессиональной школы Карманинского района проводили репетицию.
В управлении назвали танец «не подобающим узбекской нации, не соответствующим нашим узбекским традициям».
«Данная ситуация была обсуждена на собрании с участием ответственных руководителей, а также родителей несовершеннолетних учащихся девочек, определены строгие меры по их воспитанию и образованию», — говорится в сообщении.
На родителей девочек был наложен штраф согласно части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, а именно — за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения.
евгений анатольевич
Карл, что это творится? Детям даже нельзя просто побесится? Или бюджет пополнить нужно было?
Салиджанов Дониёр
Я, конечно, уважаю наши традиции и все такое, но это неправильно! Узбекистан позиционирует себя как демократическую страну, где есть свобода воли и свобода в общем. В конституции нет такого, что надо соблюдать традиции и из них исходить. Традиции это придуманная вещь наших предков, соблюдать или нет — это дело самого человека, это и есть свобода воли. Пусть все что угодно танцуют. А нашим защитникам советую искать настоящую угрозу, а не танцы девушек.