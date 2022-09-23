Задержка с переселением жителей 409 старых деревянных домов на массиве «Йулдош» («Спутник») в Янгихаётском районе Ташкента связана с мораторием на вырубку деревьев. Об этом «Газете.uz» сообщил хоким Янгихаётского района Хаёт Инагамов.

Двухэтажные деревянные дома (известные в народе как «деревяшки»), которые были построены в качестве временного жилья для строителей, приехавших восстанавливать Ташкент после землетрясения в 1966 году, состоят из 4290 квартир.

По словам хокима, в ходе опроса получить компенсацию согласился 3341 из 4026 собственников жилья. Против сноса домов выступили 685 жителей, владельцы же 160 квартир не найдены. Собственники, указанные в кадастровых документах, могли уехать за границу или не проживают там, отметил Хаёт Инагамов.

Сейчас проект постановления правительства о капитальном ремонте этих домов, подготовленный совместно с хокимиятом Ташкента, а также программа переселения согласившихся на снос жителей находятся на согласовании в министерствах и ведомствах.

«Пока планируется выделить переселенцам жильё в самом районе. Некоторые предприниматели согласились снести вначале четыре-пять домов и временно переселить хозяев квартир в другой дом. Затем их вернут в новые здания, построенные на месте деревянных домов. Большинство граждан согласны на это. Учитывая, что есть и те, кто выступает против, все жители до 50 лет хотят переехать в новый дом. Мы максимально [постараемся] оставить их в этом районе», — сказал Хаёт Инагамов.

Хоким также сообщил, что причиной задержки с переселением является мораторий на вырубку деревьев. По его словам, здания пока не сносятся ради сохранения деревьев.

«Рядом с фундаментом домов есть деревья. Из-за отсутствия подвалов корни деревьев проникли в дома. Если мы сейчас отдадим [дома для сноса] строителям, они договорятся с хозяевами домов, но мы потеряем деревья. Таких деревьев больше нигде не осталось. Сейчас мы ищем способы спасти деревья», — сказал он.

Другие вопросы

Хаёт Инагамов сообщил, что строительство второго этапа надземного кольцевого метро от Куйлюка до массива «Строитель» планируется завершить в марте 2023 года. «Газета.uz» рассказывала о деталях проекта.

Кроме того, хокимият Янгихаётского района планируется перевести в другое место. Хоким попросил правительство выделить пустующую землю рядом с отелем Simma. На земле сельскохозяйственного назначения площадью 16 га намечено построить не только здание администрации, но и отделения других государственных организаций.

Таким образом, человек, посетивший хокимият, сможет пешком дойти до отдела внутренних дел или других организацией, пояснил хоким.

Хаёт Инагамов также заявил, что студенты, которые сейчас временно проживают в торговом комплексе Tashkent Index, смогут находиться здесь только в 2022/2023 учебном году. В настоящее время нет планов полностью переоборудовать торговый комплекс в общежитие. Он отметил, что по сути городской хокимият выполняет задачу, которую должно было выполнить Министерство высшего и среднего специального образования, «чтобы студенты не остались на улице».

«Мы временно запросили места у владельцев магазинов на основании запроса правительства. Плата для студентов составляет 200 тысяч сумов, а остальные 300 тысяч сумов оплачивает государство. Проекты строительства общежитий уже утверждены, где-то уже начаты строительные работы. Мы постараемся по мере возможности обеспечить студентов местами. Сейчас мы не можем сказать точно, но, возможно, через полгода мы переведем студентов в другое место», — сообщил хоким.

Напомним, по предложению хокима Ташкента 10 тысяч студентов, не имеющих жилья, было решено разместить в комплексе Tashkent Index. Корреспонденты «Газеты.uz» ранее показали, в каких условиях здесь будут жить студенты.

Хаёт Инагамов также сообщил, что на территории Янгихаётского и Бектемирского районов столицы планируется построить городок для 500 тысяч человек.