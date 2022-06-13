Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник ознакомился с проектами, направленные на расширение сети общественного транспорта и развитию инфраструктуры метрополитена Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, президенту доложили о планах продолжения второго этапа надземного кольцевого метро, внедрения современных методов строительства, модернизации подвижного состава метрополитена, дальнейшего увеличения пассажиропотока.

В рамках второй очереди проекта запланировано построить пять станций к концу этого года, еще две станции — в следующем году, к празднику Навруз. Эта линия охватит услугами метро около 250 тысяч жителей 62 махаллей. Общая стоимость проекта оценивается в 91,37 млн долларов, хотя неделей ранее озвучивалась другая сумма — 127,5 млн долларов.

Фото: пресс-служба президента.

Министр транспорта Илхом Махкамов выступил с презентацией этого проекта перед президентом. На слайдах, продемонстрированных телеканалом «Узбекистан 24», указано, что на строительство пяти станций (от 7 до 12 станции) протяженностью 8,5 км потребуется 462,3 млрд сумов ($43,27 млн), из них 332,3 млрд сумов ($31,1 млн) — из государственного бюджета, 130 млрд сумов ($12,17 млн) — банковские кредиты.

Завершить строительные работы планируется в сентябре, провести испытание — в сентябре-ноября, сдать в эксплуатацию — в декабре 2022 года.

Следующие две станции (12−14 станции) протяженностью 3,8 км потребуют 347 млрд сумов ($32,5 млн), которые планируется финансировать полностью за счёт средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ — суверенный фонд страны).

Ожидается, что под снос попадут 120 домов и 415 деревьев. На компенсационные выплаты из ФРРУ выделят 160,2 млрд сумов ($15 млн) и 6,4 млрд сумов ($0,6 млн) соответственно. В итоге проект двух станций обойдётся в 48,1 млн долларов.

Строительство намечено завершить в декабре, провести испытания — в январе-марте, а сдать в эксплуатацию — на Навруз.

Фото: пресс-служба президента.

Руководители ранее уже обсуждали участок с двумя станциями, который был указан как «проблемный». Тогда отмечалось, что при возведении эстакады потребуется снос 132 зданий и вырубка более 300 деревьев. Подземная линия предусматривала меньший ущерб, но обходилась дороже.

Глава государства подчеркнул, что удобство для людей и безопасность должны быть приоритетом во всех типах общественного транспорта. Поручено закупить для метро 14 новых поездов, разработать программу мер по обеспечению безопасности пассажиров на 2022−2025 годы.