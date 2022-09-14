В минувшую пятницу хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что 10 тысяч студентов, не имеющих жилья, можно разместить в свободных помещениях на территории нового торгово-производственного комплекса Tashkent Index. Проект было предложено реализовать на условиях государственно-частного партнёрства. Заявление прозвучало на фоне нехватки общежитий в вузах столицы.

В Tashkent Index, расположенном в Янгихаётском районе, сразу были начаты работы по подготовке помещений к проживанию студентов. Комплекс посетили руководители города и района, МВД и ГУВД столицы.

В начале недели корреспонденты «Газеты.uz» Миролим Исажонов и Мадина Аъзам посетили комплекс и посмотрели, в каких условиях будут жить молодые люди.

Комплекс с разноцветными двухэтажными зданиями выглядит как небольшой городок — с улицами, тротуарами, дорожными знаками. Комнаты, где будут жить студенты, организуются на вторых этажах помещений, предназначенных для магазинов. В них устанавливаются кровати, шкафы, столы, выделены постельные принадлежности.

В Министерстве высшего и среднего специального образовании со ссылкой на хокима города сообщили, что при необходимости количество мест может быть увеличено вдвое, т. е. до 20 тысяч.

Ожидается, что помещения в Tashkent Index будут в распоряжении студентов минимум до конца текущего учебного года, пока строятся 11 общежитий вузов. Все расходы по обустройству помещений и необходимой инфраструктуры взял на себя хокимият города, отметили в Минвузе.

Списки студентов, желающих проживать здесь, должны быть составлены до конца текущей недели, заселение должно начаться уже в воскресенье.

Как отметил представитель Минвуза, стоимость аренды жилья в комплексе, как ожидается, составит 200−250 тысяч сумов. Эта сумма соответствует плате за проживание в общежитиях государственных вузов.

Помимо комнат для проживания и самостоятельных занятий, в комплексе оборудуются столовая и прачечная, где можно будет постирать, высушить и погладить бельё и одежду. Душевые будут находиться снаружи в контейнерах, поскольку в здании имеются только туалеты.

Расстояние от комплекса до ближайшей станции метро (станция 5 Сергелийской ветки) составляет порядка 2 км. Для удобства студентов планируется наладить движение автобусов до линии метро, рассказали в министерстве.

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