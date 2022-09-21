Новый городок на 500 тысяч человек планируется построить в Янгихаётском и Бектемирском районах Ташкента. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил хоким Янгихаётского района Хаёт Инагамов, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Муштарий Окбоева.

По словам главы районной администрации, в настоящее время разрабатывается мастер-план проекта. Городок будет построен «с нуля» на площади 1400 га, включая 1100 га, которые выделяются за счёт сельскохозяйственных земель Янгихаётского района.

Хоким сообщил, что на массиве создадут все условия для престарелых и лиц с инвалидностью, которые сталкиваются со сложностями, когда направляются в центр столицы.

«Проект разрабатывается с учётом всего этого. Здесь будут больницы, школы, детские сады, мечеть, [места] для лиц с инвалидностью, концертные площадки, торговые центры. Коротко говоря, будет всё, чтобы можно было жить и работать, не выезжая из города. То есть можно будет не выезжать в центр Ташкента. Сейчас мы создаем такой проект», — сказал Хаёт Инагамов.

Глава районной администрации заявил, что сможет презентовать проект, когда его одобрят в ближайшие дни. «Я хотел бы представить этот проект сейчас, но пока не могу, потому что он еще не утвержден», — сказал хоким.

В 2020 году сообщалось о планах построить в Ташкентском районе Ташкентской области город-спутник и промышленную зону площадью почти 500 га, которые расположены по соседству с Алмазарским районом столицы.