Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил разместить 10 тысяч студентов, не имеющих жилья, в свободном здании на территории торгово-производственного комплекса Tashkent Index в Янгихаётском районе. Об этом он сказал на совещании с участием министра высшего и среднего специального образования Абдукодира Тошкулова и ректоров вузов в пятницу, сообщила пресс-служба Минвуза. Проект предлагается реализовать на условиях государственно-частного партнёрства в течение недели.

«Газета.uz» писала о проблеме обеспеченности студентов, приехавших в столицу из регионов Узбекистана, местом проживания. Согласно официальным данным, 92 общежития вузов города рассчитаны на 35636 мест. К настоящему времени жильём в общежитиях обеспечены 27354 студентов.

В текущем году на условиях государственно-частного партнёрства, а также за счёт средств вузов и бюджетных средств строятся 60 общежитий на 30956 мест. Общее же количество студентов, нуждающихся в жилье, составляет 211 тысяч. Проблема нехватки студенческого жилья поднимается ежегодно.

Tashkent Index — новый бизнес-парк площадью 72 га, включающий в себя более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, около 3000 помещений для малого бизнеса, точки общественного питания, гостиницу, экспоцентр, логистический комплекс и другие инфраструктурные объекты, говорится в информационных материалах комплекса.

Днём на пресс-конференции Абдукодир Тошкулов сообщил, что владельцы квартир, сдающих жильё студентам, не желают оформлять договор аренды. Из-за этого они не могут воспользоваться субсидией на погашение части арендных платежей. Для решения проблемы рассматривается вопрос внедрения бездоговорной формы субсидирования аренды жилья.

Ранее мы публиковали репортаж о том, как студенты вузов и их родители справляются с проблемой дефицита коек в общежитиях и дороговизны аренды квартир.