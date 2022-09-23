Центр фетвы Управления мусульман Узбекистана издал фетву, которая запрещает узбекистанцам участвовать в войне между Россией и Украиной, иначе это будет являться харамом (греховное деяние, запрещенное в исламе).

В управлении отмечают, что сегодня в социальных сетях встречаются случаи пропаганды войны с различными обещаниями соотечественникам, проживающим в странах, где идёт война, таких как Россия и Украина. Под предлогом «джихада» представители некоторых террористических организаций призывают к кровопролитию, говорится в сообщении.

«На самом деле, мусульманину не позволено участвовать ни в каких военных действиях, кроме защиты своей родины… Называть эту войну «джихадом» — не что иное, как невежество. Потому что есть определенные условия и требования, установленные для джихада в исламском праве. Если условия не найдены, это не считается джихадом. Это будет войной, запрещенной в исламе. «, — заявили в центре.

Как говорится в сообщении, сегодня люди живут в таких условиях, когда «обострились борьба, конфликты и игры, направленные на передел мира».

«Сейчас тирания и деспотизм, террор и подстрекательство, безнравственность и духовные кризисы опасны как никогда. Поэтому современному мусульманину как никогда необходимо быть бдительным и осторожным. В частности, ему не следует ввязываться в различные заговоры во время различных кризисов и потрясений, угрожающих развитию человечества», — указали в Центре фетвы.

Ввязываться в такие заговоры — это харам, отмечается в заявлении. Кроме того, действующее законодательство Узбекистана запрещает членство в военных структурах иностранных государств, незаконных религиозных организациях и террористических группировках.

Накануне Генеральная прокуратура Узбекистана также призвала соотечественников за границей не вступать в ряды вооружённых сил и не участвовать в боевых действиях, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Посольство Узбекистана в Москве напомнило соотечественникам, что за лицами, являющимися гражданами Узбекистана, не признаётся принадлежность к гражданству другого государства.

Предостережения звучат на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации и упрощения получения гражданства России иностранцами за службу в вооружённых силах.

В августе посольство Узбекистана в России предостерегало соотечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств.

Напомним, в соответствии со статьей 12 закона о гражданстве Узбекистана, до принятия решения президента о выходе из гражданства или его утрате гражданин Узбекистана, имеющий одновременно гражданство иностранного государства, не может уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Узбекистана.