Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу референдумов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

«Для защиты России, ее суверенитета и целостности считаю необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации, — заявил глава РФ. — Указ о частичной мобилизации подписан. Мероприятия по мобилизации начнутся сегодня».

Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, сказал Владимир Путин. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта «спецоперации».

В своем обращении Владимир Путин заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить страну. «Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — сказал он.

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