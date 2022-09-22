Посольство Узбекистана в России вновь предостерегло соотечественников от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, напомнив об уголовной ответственности за это.

В сообщении на сайте дипломатической миссии напоминается, что по закону о гражданстве Узбекистана за лицом, являющимся гражданином Узбекистана, не признаётся принадлежность к гражданству другого государства. Гражданство Узбекистана утрачивается только со дня издания указа президента об этом.

«Согласно статье 154 „Наёмничество“ Уголовного кодекса Республики Узбекистан, преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в сообщении.

«Посольство предупреждает граждан Республики Узбекистан, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершённом противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса», — отмечается в сообщении.

Посольство призвало соотечественников «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность».

Накануне Генеральная прокуратура Узбекистана также призвали соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил и не участвовать в боевых действиях, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Предостережения звучат на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации и упрощения получения гражданства России иностранцами за службу в вооружённых силах.

В августе посольство Узбекистана в России предостерегало соотечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств.