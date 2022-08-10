Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от создания добровольческих батальонов и (или) участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.

Накануне сообщалось, что глава организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал уроженцев Узбекистана, проживающих в этом регионе России, присоединиться к боевым действиям в Украине. «Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем „Амир Тимур“», — сказал он, выступая на собрании.

Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в ответ на это заявление призвало соотечественников «не следовать подобным призывам, не посещать конфликтные регионы и не участвовать в военных действиях».

Посольство Узбекистана в России также заявило, что согласно статье 154 (наёмничество) Уголовного кодекса Узбекистана неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств является преступлением. За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Посольство предупреждает граждан Республики Узбекистан, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность», — говорится в сообщении.