Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от создания добровольческих батальонов и (или) участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.
Накануне сообщалось, что глава организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал уроженцев Узбекистана, проживающих в этом регионе России, присоединиться к боевым действиям в Украине. «Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем „Амир Тимур“», — сказал он, выступая на собрании.
Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в ответ на это заявление призвало соотечественников «не следовать подобным призывам, не посещать конфликтные регионы и не участвовать в военных действиях».
Посольство Узбекистана в России также заявило, что согласно статье 154 (наёмничество) Уголовного кодекса Узбекистана неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств является преступлением. За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
«Посольство предупреждает граждан Республики Узбекистан, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность», — говорится в сообщении.
Shirok. " I. X."
Даешь наше коммунарское даёшь.
oyb_ uzb!
Нападая на другое государства ты хочешь отдать долг? Ты налоги там платишь, ты не чем больше не обязан. Там живут мирные люди. Значит если завтра пу.. решит “освободить“ нас ты и к нам с оружием придежь?
Fakhridin Usmonov
Спасибо за своевременную реакцию. Надо сохранить наших соотечественников, которые находятся в РФ, всеми доступными средствами от их участия на войнах в Сирии, Украине в составе подразделений РФ.
Надо отметить, что наши соотечественники не едят халяву в РФ. Они зарабатывают этот хлеб за свой тяжелый труд. Если не специальные технологии Кремля в системе образования для узбекских, таджикских и туркменских национальных групп и классов, наши соотечественники занимались бы более высокооплачиваемой работой и не находились в статусе “чурок“ в РФ.