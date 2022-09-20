США рассматривают возможность передать Таджикистану и Узбекистану до 50 военных самолётов и вертолётов в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух источников, осведомлённых о переговорах.

Соединенные Штаты и их союзники в рамках 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. В дни захвата Кабула «Талибаном» в августе 2021 года воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана.

Временное правительство Афганистана неоднократно настаивало на том, что эти воздушные судна являются собственностью Афганистана. Власти Узбекистана заявляли, что самолёты и вертолёты являются собственностью США и не могут быть возвращены.

«Публично об этом вопросе мало что говорилось, отчасти из-за деликатности афгано-узбекских отношений и экономического и военного влияния России в Центральной Азии. Но за кулисами официальные лица США тайно работали над тем, чтобы использовать воздушные суда в качестве рычага, чтобы закрепиться в регионе, где американские военные больше не присутствуют», — пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны.

По словам собеседника издания, США планируют провести оценку техники, чтобы убедиться, что она может быть использована для полётов. Несколько единиц техники может быть предоставлено Узбекистану и Таджикистану в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».

Сделка может включать в себя что угодно — от расширения обмена разведывательными данными до размещения войск или авиации в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане, пишет издание. Обе страны граничат с Афганистаном и находятся гораздо ближе, чем американские базы в сотнях миль на Ближнем Востоке, на которые опираются американские военные.

Но на данный момент более вероятно, что соглашение будет включать доступ к имеющейся у Узбекистана и Таджикистана информации о террористических сетях в Афганистане, отмечает Politico.

Официальный представитель Минобороны США Роб Лодевик заявил: «Министерство обороны в настоящее время не стремится к размещению или постоянному присутствию вооружённых сил США в Центральной Азии для каких-либо целей».

В краткосрочной перспективе маловероятно, что какая-либо из стран позволит США использовать свою территорию для базирования, пишет издание. В Узбекистане любое соглашение о базировании США потребует внесения изменений в законодательство, согласно которому страна не может размещать на своей территории иностранные военные базы.

В августе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ не хотела бы, чтобы в Украину попали около 100 самолётов и вертолётов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.