Власти Узбекистана не планируют возвращать «Талибану» военную авиатехнику, прибывшую на территорию страны из Афганистана, поскольку она является собственностью Соединённых Штатов. Об этом специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил «Америка овози» («Голос Америки», интервью на узбекском языке).

Речь идёт о 22 самолётах и 24 вертолётах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в сентябре после прихода к власти движения «Талибан». Афганская авиатехника в количестве 18 единиц также была вывезена в Таджикистан.

В начале января и. о. министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть авиатехнику. «Наши самолеты, находящиеся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим, чтобы эти самолеты оставались за границей или использовались этими странами», — сказал он.

Исматулла Иргашев заявил: «За них заплатило правительство США. Оно финансировало предыдущее правительство Афганистана. Таким образом, мы считаем, что-то, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона. Мы храним эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом „Талибану“».

Представители Министерства обороны США подтвердили «Голосу Америки», что ни Узбекистан, ни Таджикистан не планируют возвращать самолёты и вертолёты Афганистану. При этом американская сторона до сих пор не приняла окончательного решения о том, что будет с этой авиатехникой.

По неофициальным оценкам, на борту самолётов и вертолётов, которые приземлились в Узбекистане, было от 500 до 600 граждан Афганистана, а в Таджикистане 140−150, отмечает «Голос Америки». В сентябре и ноябре пилоты были перевезены а ОАЭ, а затем в США.