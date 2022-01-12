Исполняющий обязанности министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть военную авиатехнику, которая ранее была вывезена в эти страны. Об этом он заявил во вторник на церемонии в Кабуле, в ходе которой военно-воздушные силы провели учения, сообщил TOLOnews.

Речь идёт о самолётах и вертолётах, на которых афганские военные бежали в соседние страны после прихода к власти движения «Талибан».

Мохаммад Якуб предупредил, что если страны не возвратят авиационную технику, то «их ждут последствия». «Наши самолеты, находящиеся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим, чтобы эти самолеты оставались за границей или использовались этими странами», — сказал он.

В Минобороны страны заявили, что после падения прежней власти в Узбекистан и Таджикистан было переправлено более 40 вертолётов.

По данным издания, несколько вертолётов российского производства, которые не использовались из-за технических проблем, были отремонтированы и продемонстрированы во вторник. «Наши будущие военно-воздушные силы не будут зависеть ни от какой страны», — сказал исполняющий обязанности министра обороны.

Представитель талибов также призвал противников «Исламского Эмирата Афганистана» присоединиться к временному правительству и отложить в сторону разногласия. «Приходите и поддержите наше правительство и прекратите выступать против него», — сказал Мохаммад Якуб.

Как уточняет TOLOnews, до падения прежнего правительства в Афганистане в стране насчитывалось 164 боевых самолета, в настоящий момент — только 81. Остальная часть техники была вывезена в другие страны.

В начале января заместитель пресс-секретаря талибов Инамулла Самангани сообщил, что представители временного правительства Афганистана начали переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о возвращении в страну авиационной техники.

«Газета.uz» со ссылкой на Генеральную прокуратуру сообщала, что в середине августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Позже в Генпрокуратуре назвали эту информацию «не проверенной до конца».