Россия не хотела бы, чтобы на Украину попали около 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40−50 в Узбекистан», — сказал Кабулов.

«Газета.uz» со ссылкой на Генеральную прокуратуру в августе прошлого года сообщала, что в дни захвата Кабула «Талибаном» воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Позже в Генпрокуратуре назвали эту информацию «не проверенной до конца».

США и их союзники в рамках их 20-летней военной кампании в Афганистане предоставили афганскому правительству большое количество самолётов и вертолётов. Точное количество военной авиатехники, которая оказалось на территории Узбекистана и Таджикистана в августе 2021-го, официально не заявлялось.

В сентябре и ноябре пилоты авиабортов были перевезены а ОАЭ, а затем в США. О судьбе военной авиатехники не говорилось.

В январе этого года и. о. министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть авиатехнику. «Наши самолёты, находящиеся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим, чтобы эти самолёты оставались за границей или использовались этими странами», — сказал он.

Тогда же представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что вопрос размещения военной авиатехники Афганистана, остающейся в Узбекистане и Таджикистане, всё ещё решается, но, по его мнению, она «не будет отправлена в Афганистан для использования „Талибаном“».

В апреле спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью «Голосу Америки» сообщил, что Узбекистан не планирует возвращать Афганистану военные самолёты и вертолёты, поскольку это собственность США и этот вопрос должны решать Соединённые Штаты. При этом американская сторона до сих пор не приняла окончательного решения о том, что будет с этой авиатехникой.