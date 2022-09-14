Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана работает над поправками в закон «Об управлении многоквартирными домами». Законопроекта (копия есть у «Газеты.uz»), который ещё не выставлен на общественное обсуждение, предусматривает ограничение для товариществ собственников жилья. Внимание на это обратил администратор Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)» Максим Черников.

Документ на текущий момент состоит из 61 статьи (в действующем законе — 56). В него вводятся понятия «собственник жилья», «многоквартирный жилой комплекс», «многоквартирный дом», «управление многоквартирным домом», «управляющий орган многоквартирным домом», «обязательный платёж» и другие.

Глава 2 меняет название с «Государственное содействие в управлении многоквартирными домами» на «Государственное регулирование и поддержка управления многоквартирными домами». Прописываются полномочия Кабинета министров, МинЖКО и местных органов власти в этой сфере.

Проектом предлагается ограничить способ непосредственного управления и ТСЖ. В частности, по статье 29 способ управления многоквартирным домом определяется на общем собрании собственников в многоквартирном доме.

Многоквартирный дом находится в управлении управляющей организации, являющейся юридическим лицом, и ТСЖ. Дом может быть передан в управление ТСЖ в случаях если он находится в отдаленных районах, а также при отсутствии управляющих компаний (УК) на территории, где находится многоквартирный дом, или если все управляющие организации отказались от управления этим многоквартирным домом, гласит законопроект.

«Обратите внимание, что ТСЖ вроде бы остаётся, но какие хотят внести ограничение для ТСЖ… Если учесть, что сейчас во всех районах есть УК, получается, что все дома, которые сейчас находятся в ТСЖ, должны перейти в УК», — написал Максим Черников.

По его мнению, это решение может привести к созданию искусственной монополии и ограничению конкуренции на рынке жилищных услуг. Отсутствие конкуренции ведёт прежде всего к снижению качества обслуживания и деградации рынка, отметил активист.

Максим Черников также высказался о критике работы ТСЖ.

«Конечно, можно сказать, что ТСЖ плохо работают, что воруют, что УК — это якобы профессиональное обслуживание. Но что будем делать с замминистра ЖКО Озодой Джураевой, которая руководила ТСЖ и за хорошую работу была награждена медалью „Шухрат“? А что будем делать со Светланой Орловой, которая была награждена орденом „Дустлик“, и ТСЖ, которое президент назвал образцовым? И что будем делать с другими руководителями ТСЖ, которые были награждены? Лишим всех их государственных наград, а президента обвиним в распространении недостоверной информации и в незаслуженном награждении этих руководителей ТСЖ?» — спросил он.

Министерства ЖКО пока не комментировало публикацию Максима Черникова. «Газета.uz» направила запрос в пресс-службу министерства и ожидает ответ.

В 2020 году в качестве эксперимента 110 многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента были переданы управляющим компаниям. Эксперимент продолжился в 2021 году во всех областных центрах, а также городах Чирчике и Ангрене, где была налажена деятельность 15 УК.

В июне 2021 года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил создать управляющую компанию при столичном хокимияте ссылаясь на опыт Казани в Татарстане.

В феврале текущего года президент Шавкат Мирзиёев поручил проработать вопрос о передаче территорий, обслуживаемых товариществами с неудовлетворительным деятельностью и финансовым состоянием, управляющим компаниям на основе открытого конкурса.

Вскоре руководители столичных товариществ начали сообщать, сообщали, что районные хокимияты и представители МинЖКО принуждают ТСЖ вступать в управляющие компании. Огромное количество сообщений об этом имеется в группе «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)». К принуждению привлекаются сотрудники правоохранительных органов.

В августе глава государства подписал постановление, согласно которому товарищества собственников жилья, имеющие проблемные кредиты, могут быть ликвидированы в случае получения такого заключения обслуживающего банка. В этом случае к управлению домом будут привлекаться управляющие компании.

Одновременно постановлением Генеральной прокуратуре, МинЖКО, Центральному банку и хокимиятам поручено не допускать вмешательства в деятельность органов управления многоквартирными домами, не имеющих проблемной кредиторской задолженности и находящихся в стабильном финансово-экономическом состоянии.

По сообщению руководителей и представителей столичных ТСЖ, это не остановило чиновников, они продолжают оказывать давление на товарищества, угрожая им проверками и проблемами. «Газета.uz» готовит репортаж на эту тему.