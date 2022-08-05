Президент Узбекистана 4 августа подписал постановление о мерах по совершенствованию системы управления многоквартирными домами и финансовому оздоровлению управляющих организаций.

В документе отмечается, что на 15 территориях Каракалпакстана, областей и Ташкента реализован проект по закреплению за управляющими организациями земель, занятых многоквартирными домами, путем проведения открытого конкурса.

«Итоги анализа показали улучшение в рамках данного проекта условий жизни граждан, проживающих в 1227 многоквартирных домах, — говорится в документе. — За короткий период кредиторская задолженность управляющих организаций сократилась в 2 раза, создано около 500 рабочих мест, заработная плата работников и доходы управляющих организаций увеличились в 2 раза».

«Наряду с этим в 311 из 772 товариществ собственников жилья (ТСЖ), осуществляющих деятельность в республике, имеется проблемная кредиторская задолженность, более 2500 гражданам, проживающим в многоквартирных домах, соответствующие услуги не оказываются либо оказываются некачественно», — подчеркивается в документе.

Документ заявляет государственную поддержку финансового оздоровления каждого ТСЖ, имеющего проблемную кредиторскую задолженность, в случае принятия ими в срок до 1 сентября 2022 года решения общего собрания об изменении способа управления товарищества собственников жилья.

При этом все ТСЖ в стране, имеющие проблемные банковские кредиты, могут быть ликвидированы в случае получения заключения соответствующего обслуживающего коммерческого банка.

Согласно документу, к управлению многоквартирными домами, находящимися под управлением ликвидированного либо изменившего способ управления ТСЖ, будет привлекаться управляющая организация, «как правило, имеющая высокий рейтинг».

Министерство жилищно-коммунального обслуживания в течение шести месяцев будет осуществлять мониторинг деятельности, в том числе качества оказанных услуг, привлеченной управляющей организации и применять меры к управляющим организациям, не соблюдающим правила работы по управлению многоквартирными домами.

Генеральной прокуратуре, МинЖКО, Центральному банку и хокимиятам поручено обеспечить полное доведение до сведения собственников жилья сути и содержания мер государственной поддержки финансового оздоровления ТСЖ, имеющих проблемную кредиторскую задолженность.

Кроме того, этим госорганам поручено не допускать вмешательства в деятельность органов управления многоквартирными домами, не имеющих проблемной кредиторской задолженности и находящихся в стабильном финансово-экономическом состоянии.

Документом утверждена Программа мер по совершенствованию системы управления многоквартирными домами.

Согласно документу, с 1 ноября 2022 года органы управления многоквартирными домами могут осуществлять управленческую деятельность исключительно после включения в электронный реестр.

Напомним, с весны этого года руководители столичных товариществ частных собственников жилья сообщали, что районные хокимияты принуждают ТЧСЖ вступать в управляющие компании.