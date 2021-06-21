Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 июня подписал постановление «О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами» (ПП-5152).

Согласно документу, до 1 июля 2022 года планируется реализовать проект, в рамках которого за многоквартирными домами на 15 территориях (изначально планировалось 14) в Каракалпакстане, областях и Ташкенте закрепят управляющие организации. Их будут отбирать через открытый конкурс.

1227 домов, в которых проживают 180,4 тысяч человек, закрепляются за управляющими компаниями. Нажмите для увеличения

На отобранные управляющие организации возлагаются следующие задачи:

управление всеми многоквартирными домами, а также оказание домам индивидуальной застройки и организациям (объектам), независимо от формы собственности, коммунальных услуг и услуг по ликвидации аварийных ситуации на основании договоров;

благоустройство и озеленение территории на основании договора, заключённого с соответствующим хокимиятом;

организация круглосуточной работы диспетчерской службы по ликвидации аварийных ситуаций.

Администратор Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)» Максим Черников заявил, что постановление президента (ПП-5152) противоречит Жилищному кодексу и закону «Об управлении многоквартирными домами», так как выбор способа управления домом решает общее собрание и открытый конкурс проводится в новостройках, где собственники не могут определиться со способом управления.

Кроме того, начиная с 1 июля 2021 года товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие организации и управляющие, а также непосредственные управляющие обязаны вести отдельный учёт обязательных взносов или платежей по каждому многоквартирному дому.

Финансирование работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов осуществляется в рамках общей сметной стоимости работ по ремонту указанных домов, при этом:

30% средств покрывается за счёт собственников. Данные средства аккумулируются на специальном счёте, который открывается в Фонде развития жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания для финансирования ремонта многоквартирных домов;

70% средств покрывается за счёт республиканского бюджета и дополнительных источников местных бюджетов в равных долях.

Максим Черников отметил возвращение к старой программе ремонта домов, построенных до 1991 года.

«Тогда финансирование было по такой же схеме — 30/70, но по логике, так как будет открыт спецсчёт для аккумулирования 30% взносов, то, следовательно размер взноса надо повышать, так как эти 30% уже не будут использованы на текущее обслуживание», — заявил он.

Собственникам и управляющим разрешается определять границы и размеры земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам, а также осуществлять платежи за оформление необходимых документов, закрепляющих право на постоянное пользование ими, включая кадастровую документацию, в течение одного года в равной доле в рассрочку.

Администратор Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)» напомнил, что границы и размеры земельных участков определятся органами землеустроительной службы, а не собственниками или управляющими. По его словам, это может привести к захвату лишних земель, которые в принципе не нужны собственникам.

Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года управление построенным и принятым в эксплуатацию многоквартирным домом в первые два года возлагается на его застройщика, вводится гарантийный срок на эксплуатацию многоквартирного дома в данный период. При этом:

застройщик для выполнения указанной задачи может привлечь управляющую организацию на договорной основе;

если в течение первых двух лет численность собственников многоквартирного дома, кроме застройщика, превысит 50%, собственники в установленном порядке выбирают метод управления многоквартирным домом по решению общего собрания.

Начиная с 1 января 2022 года при оформлении нотариальными конторами права собственности на жилое помещение, в случае наличия задолженности собственника перед управляющим, её размер указывается в соответствующем договоре и новый собственник предупреждается о данной задолженности.

По нижеследующим вопросам решения общего собрания, за которые проголосовало более 80% собственников жилья или их представителей, считаются принятыми:

строительство новых объектов на территории, прилегающей к многоквартирному дому;

утверждение требований и правил по управлению общим имуществом в многоквартирном доме, которые должны соблюдаться всеми собственниками в обязательном порядке;

привлечение займов и кредитов для многоквартирных домов.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь (сам документ).