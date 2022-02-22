Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля ознакомился с презентацией проектов по совершенствованию управления многоквартирным жилищным фондом и развитию системы теплоснабжения в Ташкенте, а также благоустройству и озеленению махаллей. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В сообщении отмечается, что раньше обслуживание многоэтажных домов осуществлялось только товариществами собственников, и при нехватке ресурсов и специалистов качество обслуживания снижается.

В 2020 году в качестве эксперимента 110 многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента были переданы управляющим компаниям. Эксперимент продолжился в 2021 году во всех областных центрах, а также городах Чирчике и Ангрене, где была налажена деятельность 15 УК.

«Одна управляющая компания обслуживала 116 многоквартирных домов в городе Навои, во время её деятельности просроченная задолженность сократилась вдвое. Компания закупила 34 вида спецтехники и запустила более 20 новых услуг для жителей и предпринимателей», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул необходимость стимулировать расширение этой системы и внедрить до конца года деятельность управляющих компаний во всех районах Ташкента, за исключением товариществ и непосредственных управляющих, услугами которых население довольно.

«Мы должны системно организовать эту работу. Ведь это повседневные проблемы людей, и если мы их не решим, наш народ не будет доволен нами», — сказал президент.

Для этого на местах будет работать специальная рабочая группа для изучения деятельности товариществ собственников жилья, мнений и предложений населения, решения финансовых проблем товариществ и управляющих компаний.

Шавкат Мирзиёев поручил проработать вопрос о передаче территорий, обслуживаемых товариществами с неудовлетворительным деятельностью и финансовым состоянием, управляющим компаниям на основе открытого конкурса.

Управляющим компаниям намечено предоставить преференции и льготы: они будут освобождены от налогов на прибыль и имущество, им будет разрешено заключать прямые договоры по аутсорсингу обслуживания объектов социальной сферы.

Планируется выделить кредитные ресурсы в размере 90 млрд сумов на приобретение спецтехники и оборудования. В течение следующих трёх лет будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины на импортируемое оборудование и технику. Проблемные кредиты товариществ, принявших решение о ликвидации, будут заморожены на три года.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено организовать такую работу во всех регионах.

На презентации также говорилось, что в текущем году в столице планируется модернизировать 10 котельных и построить 2 новые, обновить 120 км тепловых сетей, в результате чего улучшить теплоснабжение 24,4 тысячи квартир и 51 социального объекта.

Кроме того, была представлена информация о работе, проводимой в Ташкенте по созданию в каждой махалле своего экономического, социального и просветительского центра, как ранее поручал президент.





Для строительства детских и спортивных площадок, обустройства тротуаров и посадки деревьев из бюджета каждой из 579 махаллей столицы выделено по 1 млрд сумов.

Президент поручил эффективно использовать эти средства и при необходимости выделить дополнительные средства из местного бюджета. Необходимо провести текущий и капитальный ремонт 2000 многоквартирных домов с привлечением управляющих компаний, отметил он.

В рамках общенационального проекта «Яшил макон» в этом году в столице планируется посадить 1 миллион саженцев декоративных и плодовых деревьев.