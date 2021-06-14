Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил создать управляющую компанию при столичном хокимияте. С такой инициативой градоначальник выступил на видеоселекторном совещание по вопросам строительства и совершенствования обслуживания многоквартирного жилья в Узбекистане, которое проходило под председательством президента.

Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», хоким управляющая сервисная компания будет создана в форме государственного унитарного предприятия (ГУП). По его словам, планируется привлечь 50 экспатов из Турции и других стран.

Джахонгир Артыкходжаев предложил провести эксперимент с управляющей компанией в Ташкенте, а затем в случае успешности проекта распространить опыт и в других регионах.

Градоначальник сообщил, что с опытом таких управляющих компаний он ознакомился во время визита узбекской делегации в Казань в Татарстане 17−18 мая. В Казани обслуживают и управляют жилым фондом 118 управляющих компаний и около 510 товариществ собственников жилья.

По его словам, управляющая компания будет предоставлять населению услуги по ремонту, доставке стройматериалов, уходу за детьми и другие.

«В Казани даже есть услуга по уходу за детьми, могут даже привозить кефир к вашему дому… Думаю, что через 5−10 лет такая компания всё равно понадобится», — сказал хоким.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что проект необходимо апробировать и дал время на подготовку презентации. Он также напомнил, что ожидается визит президента Татарстана Рустама Минниханова, с которым также можно обсудить возможности для совершенствования проекта.

На совещании глава государства поручал министру жилищно-коммунального обслуживания Шерзоду Хидоятову в течение двух месяцев в качестве эксперимента определить управляющие компании для обслуживания более 1100 многоквартирных домов в 14 городах страны.

Как отмечалось, в Юнусабадском районе за счёт прикрепления 269 «ширкатов» (свыше 1000 многоэтажных домов) к 12 управляющим сервисным компаниям удалось снизить число аварийных случаев на 60%, просроченную кредитную задолженность = на 25%, кредиты на 1,4 млрд сумов возвращены.