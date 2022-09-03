В социальных сетях пользователи пожаловались на подорожание аренды школьных учебников в Узбекистане «в 2−3 раза» и выдачу книг нового образца только после первой четверти.

Как сообщили в Министерстве народного образования, попечительский совет Республиканского книжного фонда определил размер арендной платы за учебники (для обучения на узбекском языке, цены по другим языкам обучения указаны ниже в таблице).

2 класс: 102,7 тысячи сумов

3 класс: 102,7 тысячи сумов

4 класс: 68,5 тысячи сумов

5 класс: 85,6 тысячи сумов

6 класс: 74,2 тысячи сумов

7 класс: 102,7 тысячи сумов

8 класс: 108,4 тысячи сумов

9 класс: 108,4 тысячи сумов

10 класс: 102,7 тысячи сумов

11 класс: 119,8 тысяч сумов

В МНО отметили, что в текущем году указом президента издаются учебники нового образца для 3, 6, 7 и 10 классов школ, рабочие тетради для 2-го и 3-го класса, а также учебники по английскому, немецкому и русскому языку для всех классов. В общей сложности тираж учебников нового поколения составит 60 млн экземпляров против 25 млн учебников в 2021 году.





«Резкое увеличение цены на бумагу на мировом рынке (только за 2022 год цена бумаги выросла на 60−70%) и увеличение стоимости транспортных расходов для поставки бумаги в нашу страну, привело к удорожанию на итоговую цену учебников», — говорится в сообщении.

По данным МНО, размер арендной платы определяется путем умножения единовременной суммы за один учебник на количество учебников и тетрадей в комплекте исходя из затрат на учебники. При этом единая сумма является одинаковой для всех классов и языков обучения.

В текущем учебном году средняя разовая арендная плата за один учебник (рабочая тетрадь) составляет 5707 сумов, что на 2967 сумов или в 2,1 раза больше по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2740 сумов).





Сумма арендной платы может быть выплачена родителями до 1 октября, при полном получении комплекта учебников.

В МНО напомнили, что следующие категории лиц освобождаются от платы за аренду учебников:

первоклассники;

дети из семей, включенных в информационную систему «Единого реестра социальной защиты»;

воспитанники Домов милосердий;

воспитанники специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными физическими или психическими возможностями.

«Газета.uz» сообщала, что до конца 2022 года МНО было поручено разработать новые учебники для 3, 6, 7 и 10 классов, но из-за опережения графика школьники начнут получать их уже с сентября. При этом из-за роста цен на бумагу правительству необходимо найти дополнительные средства для печати части запланированного тиража.

В мае президент утвердил Программу по развитию школьного образования до 2026 года. Государственным школам разрешили вносить изменения в учебные программы и выбирать учебники по отдельным предметам.