Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложено о возражениях общественности по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости глава государства поручил Кабинету министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей», — написал он.

Мы сообщали, что в текущем учебном году средняя разовая арендная плата за один учебник (рабочую тетрадь) была установлена в размере 5707 сумов, что на 2967 сумов или в 2,1 раза больше по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2740 сумов).

В МНО поясняли, что цена учебников резко выросла в связи с увеличением цен на бумагу на мировом рынке и стоимости транспортных расходов для поставку бумаги в страну.