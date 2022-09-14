Министерство иностранных дел Узбекистана приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Узбекистане уверены, что единственно верным путём решения всех вопросов и имеющихся проблем является путь мирных переговоров и консультаций на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей», — говорится в заявлении.

«Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации», — отметили в МИДе.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошло боевое столкновение. Стороны обвинили друг друга в начале обстрелов. Среди военнослужащих обеих стран есть потери.

Президенты Азербайджана и Армении на этой неделе примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в качестве приглашенных гостей.