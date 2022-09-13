На границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября снова произошло обострение.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что «в ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения», — говорится в заявлении.

При попытке азербайджанских военных предотвратить минирование произошло боестолкновение, отметили в министерстве.

«Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре», — заявило Минобороны Азербайджана.

Для предотвращения военных угроз и обеспечения безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах в этой местности армия Азербайджана приняла «решительные ответные меры» по подавлению огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боестолкновений.

«Есть потери в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Ведомство заявило, что вся ответственность за произошедшее «лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Министерство обороны Армении выпустило свое заявление примерно в то же время.

«Подразделения Вооруженных сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и [беспилотные летательные аппараты], открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. В частности, были обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам», — говорится в заявлении.

В Минобороны Армении заявили, что их военнослужащие «в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи».

«Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно-политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах. Как и во всех случаях, эта провокация также была развязана военно-политическим руководством Азербайджана», — заявили в Минобороны Армении.

С армянской стороны имеются погибшие и раненые, данные о них уточняются.

К утру оборонное ведомство сообщило, что на некоторых участках границы также продолжаются позиционные бои. «Противник не прекращает попыток продвижения», — заявило Минобороны Армении. Позже ведомство распространило видео, на котором, как сообщается, показаны попытки военных Азербайджана продвинуться на территорию соседней страны.