Прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовного дело по факту вырубки 58 деревьев на участке в 0,2 га, выделенном компании Dream House Stroy и находящемся напротив здания прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Дело возбуждено по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб). Она предусматривает наказание в виде штрафа от 150 до 200 базовых расчётных величин (от 45 млн до 60 млн сумов) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов или исправительных работ от 2 до 3 лет либо ограничения свободы от 1 года до 3 лет или лишения свободы до 3 лет. В случае возмещения причинённого материального ущерба в трёхкратном размере наказание в виде ограничения и лишения свободы не применяется.

Как мы уже писали, ущерб растительному миру от вырубки ценных сортов деревьев оценён в 797,7 млн сумов. Начато следствие.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, бывший на месте вырубки, сообщил, что деревья высаживаются управлением благоустройства. Это подтверждает информация хокимията Чиланзарского района, который сообщил, что вместо вырубленных деревьев будет посажено 59 декоративных деревьев разных пород. На опубликованных администрацией снимках видны уже высаженные молодые деревья, в основном быстрорастущая павловния.

«Ущерб покрывается за счёт управления благоустройства, которое является государственным учреждением. Они высаживают деревья. Что это за нелогичность?» — сказал депутат в интервью журналистам.

В Генпрокуратуре уточнили, что штраф в рамках уголовного дела будет взыскиваться с застройщика, а не управления благоустройства. «Если в рамках уголовного дела будут установлены другие виновные лица, причастные к вырубке данных деревьев, они тоже будут привлечены к уголовной ответственности в рамках дела на основе собранных вещественных доказательств», — заявили в ведомстве.

В начале августа во время реконструкции улицы Чиланзар (недалеко от городской прокуратуры) были повреждены корни более 100 деревьев. Тогда по поручению президента от должностей были освобождены хоким Чиланзара Шавкат Мавлянов и прокурор района Иззат Бозоров. За безответственное отношение к обязанностям строгий выговор получили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и прокурор города Улугбек Касимов.

Согласно данным ЕГРПО, компания Dream House Stroy была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2017 года с уставным фондом в 10 млн сумов. Вид деятельности — «Оптовая торговля техникой для текстильной, ткацкой и трикотажной промышленности». Учредителем указан Козимжон Гуламжон угли Турабоев (100%), руководителем — Светлана Геннадьевна Биюнова (она также указана руководителем ООО «Capital qurilish-tamirlash birlashmasi»).