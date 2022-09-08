На улице Чиланзар в Чиланзарском районе Ташкента на участке в 0,2 га, выделенном строительной компании Dream House Stroy и окружённом металлическим забором, за одну ночь были вырублены 58 многолетних деревьев. Тревогу об исчезновении деревьев вновь начали бить гражданские активисты.

Так выглядел участок до вырубки деревьев. Фото: t.me/iabajur.

После того, как информация об этом появилась в среду, на место прибыли представители хокимията Ташкента и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, где была создана специальная рабочая группа во главе с заместителем председателя Исломбеком Бокижоновым.

Как сообщила пресс-служба Госкомэкологии, в конце января экоинспекторы провели инвентаризацию деревьев на участке, уведомив застройщика о недопустимости вырубки деревьев. Компания подписала гарантийное письмо о том, что сохранит деревья. Несмотря на это, 17 февраля компания обратилась с заявлением о вырубке деревьев, на что столичное управление экологии дало отказ.

Комитет оценил ущерб от вырубки деревьев в 797,7 млн сумов. Материалы о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства, были направлены в правоохранительные органы.

Фото: Госкомэкологии.

Утром представители Госкомэкологии и других структур вновь были на месте, где состоялась встреча с представителями общественности. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев сообщил: «Ждём открытия уголовного дела и принятия мер. Согласно требованию активистов добиваемся снятия металлического забора, окружающего территорию».

Хокимият Чиланзарского района в своём заявлении сообщил, что вместо вырубленных деревьев будет посажено 59 декоративных деревьев разных пород. На опубликованных администрацией снимках видны уже высаженные молодые деревья, в основном павловния. «Кроме того, демонтируется забор, установленный строительной организацией, территория будет благоустроена», — заявили в хокимияте.

Саженцы на месте вырубленных деревьев. Фото: Хокимият Чиланзарского района.

Согласно данным ЕГРПО, компания Dream House Stroy была зарегистрирована в Ташкенте в декабре 2017 года с уставным фондом в 10 млн сумов. Вид деятельности — «Оптовая торговля техникой для текстильной, ткацкой и трикотажной промышленности». Учредителем указан Козимжон Гуламжон угли Турабоев (100%), руководителем — Светлана Геннадьевна Биюнова (она также указана руководителем ООО «Capital qurilish-tamirlash birlashmasi»).

Отметим, что место вырубки деревьев находится через дорогу от прокуратуры Чиланзарского района. В начале августа во время реконструкции улицы Чиланзар были повреждены корни более 100 деревьев. Скандал дошёл до руководства страны. По поручению президента от должностей были освобождены хоким Чиланзара Шавкат Мавлянов и прокурор района Иззат Бозоров. За безответственное отношение к обязанностям строгий выговор получили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и прокурор города Улугбек Касимов.