Власти Узбекистана привлекут иностранных инвесторов для строительства студенческих общежитий в рамках государственно-частного партнёрства. Об этом на круглом столе по ГЧП 20 мая сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По утверждённому ранее плану, в 2022 году планируется построить 47 общежитий на 18,8 тысячи мест, а к концу 2025 года — 228 (на 91,2 тысячи мест). Отбирать предпринимателей для реализации проектов будут на тендерной основе.

По его словам, в настоящее время Министерство высшего и среднего специального образования, выступающего в качестве государственного партнёра, работает с предпринимателями по строительству общежитий. Бизнес может рассчитывать на субсидию до 50% от расхода на место в общежитии. Максимальный размер субсидии — 100 БРВ (27 млн сумов) за место.

В частности, предлагается несколько вариантов сотрудничества в рамках ГЧП. Например, предпринимателю выделяется земля для строительства общежития минимум на 400 мест за собственные деньги. Государство гарантирует ему выплату субсидии в размере 25 БРВ (6,75 млн сумов) на одного студента. При этом 15 БРВ в течение 30 лет покрывается из бюджета, а 10 БРВ — из средств вуза и студента (200 тысяч сумов — студент, 70 тысяч сумов — вуз). Сообщается, что предприниматель сможет зарабатывать 3 млрд сумов в год.

Бизнес также может выделить вузу только 200 мест для студентов и размещать их по установленной цене (1 БРВ), а на остальные 200 мест устанавливать свободные цены. Тогда размер субсидии составит от 10 БРВ (2,7 млн) до 20 БРВ (5,4 млн). Вместе с сумой, выплачиваемой студентами (1,6 млн сумов), с каждого места предприниматель будет зарабатывать 7 млн сумов или около 3 млрд сумов в год.

Одилбек Исаков заявил, что предпринимателям также выделяется субсидия для покрытия 50% от стоимости строительства. В этом случае они получают общежитие в управление на определенный в соглашении срок и могут на первых этажах здания организовывать кафе и магазины для дополнительного заработка.

Однако с 2023 года планируется привлечь к проектам ГЧП по строительству общежитий иностранных инвесторов, которые также будут отбираться через тендер. Сейчас Минфин работает над этим совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

«Да, местные предприниматели участвуют в этом процессе, но у них большой спрос на долгосрочные займы. Но сейчас в условиях Узбекистана у банков нет ресурсов для выделения средств на длительный срок. Ресурсы есть только на ипотеку или другие государственные программы», — заявил он.

Замглавы Минфина сообщил, что также планируется ознакомить иностранных инвесторов с местными строительными компаниями, поскольку строительством объектом «всё равно займутся местные компании», но будут поставлены «высокие международные стандарты».

Минфин совместно с ЕБРР создаёт Фонд по развитию проектов, которая на этапе разработки будет помогать с привлечением консультантов и ускорением их реализации.

Кроме того, совместно с Азиатским банком развития открывается Компания по развитию инфраструктуры, через которую можно привлекать средства для финансирования различных проектов, в том числе строительство общежитий.

«Наша цель заключается в том, чтобы к приходу инвесторов по мере возможности создать правовой и финансовый фундамент», — сказал Одилбек Исаков.