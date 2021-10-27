Министерство финансов предлагает не облагать налогом доход, получаемый от сдачи жилья в аренду студентам. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс выставлен на общественное обсуждение.

Статью 378 (доходы, не подлежащие налогообложению) Налогового кодекса планируется дополнить пунктом 19−1, который предусматривает включение доходов, получаемых от студентов-арендаторов, в список не облагаемых налогом категорий.

Кроме того, Минфин предлагает статью 421 (налоговые льготы) кодекса дополнить пунктом 5. В частности, имущество сирот и детей, лишённых родительского попечения, может быть освобождено от налога на имущество. Период действия данной льготы предлагается установить с 18 лет, когда им за счёт бюджетных средств предоставляется жильё, до 23 лет.

В рамках статьи 483 (временные налоговые льготы) ведомство предлагает на период с 1 января до 31 декабря 2022 года применять 50% ставку социального налога к индивидуальным предпринимателям в регионах (за исключением Ташкента).

Обсуждение документа продлится до 9 ноября.

Напомним, вопрос об условиях проживания иногородних студентов обрёл особую актуальность после сообщений о смерти от отравления неизвестным веществом пятерых студентов в Юнусабадском районе Ташкента в феврале, а также студента, жившего и работавшего на строительном объекте, в результате несчастного случая в Бектемирском районе. В 2022—2025 годах намечено строительство 228 общежитий при вузах на 400 мест каждое.

В конце сентября было утверждено положение о порядке возмещения части ежемесячной арендной платы студентам государственных вузов, проживающим в съемном жилье. Обязательное условие — очное обучение и договор аренды недвижимости, который был поставлен на учет налоговыми органами.