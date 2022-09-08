Эстония, Латвия, Литва и Польша введут ограничения на пересечение сухопутной границы для граждан России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передаёт Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

По его словам, в ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Они не смогут попасть на территорию этих государств, вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза. «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады», — обратился к россиянам министр.

Урмас Рейнсалу добавил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

Премьер-министр страны Кая Каллас выделила вопрос безопасности как одну из причин введения ограничения на въезд, поскольку «Эстония не может контролировать всех прибывающих, учитывая, что наряду с агрессивной войной России в Украине существует и гибридная война».

«Эстония должна использовать огромные ресурсы для обеспечения безопасности границы», — сказала она.

Политик сообщила, что после приостановления авиасообщения с Россией из-за введенных санкций, на приграничные с РФ страны «легло очень тяжелое бремя». Она отметила, что после встречи министров иностранных дел стран ЕС на прошлой неделе Еврокомиссия также признала право приграничных стран принимать решение об ограничении въезда на национальном уровне.

На сегодняшний день граждане России имеют 49,8 тысчячи действующих виз, выданных Эстонией, из которых 47,9 тысячи краткосрочные и 1805 долгосрочные. В 19,3 тысячах случаях целью поездки является туризм, в 20,4 тысячах — посещение семьи и друзей. Другие страны выдают более 3 млн шенгенских виз в год со сроком действия до пяти лет и возможностью многократного въезда в Шенгенскую зону. По оценкам, не менее 10 миллионов граждан России имеют действующую краткосрочную шенгенскую визу.

Страны Европейского союза во время двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге не смогли договориться о запрете на выдачу виз гражданам России. Вместо этого они согласились расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз, из-за чего процедура получения шенгенских виз для россиян станет дороже и сложнее, но возможность въезда в ЕС останется.

В свою очередь, страны Прибалтики, несмотря на решение других членов Евросоюза, договорились ограничить въезд для российских граждан на национальном уровне. Финляндия заявила, что не станет вводить ограничения, пока их не согласуют на уровне Еврокомиссии.