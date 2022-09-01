Страны Европейского союза во время двухдневной встречи министров иностранных дел в Праге не смогли договориться о запрете на выдачу виз гражданам России. Вместо этого они согласились расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз, из-за чего процедура получения шенгенских виз для россиян станет дороже и сложнее, но возможность въезда в ЕС останется. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейский союз прекратит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для этого необходимо квалифицированное большинство стран-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Приостановка соглашения, действовавшего с 2007 года, означает, что граждане России по-прежнему смогут подавать заявки на краткосрочные визы в ЕС, но сама процедура потребует больше документации, увеличатся сроки рассмотрения заявок, а визовый сбор с 35 до 80 евро, отметило издание.

Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония требовали полного запрета въезда россиян. Государства заявили, что в противном случае рассмотрят возможность принятия соответствующих мер на национальном уровне.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в среду призвал своих коллег запретить не только выдачу туристических виз россиянам, но въезд в ЕС туристам, уже имеющим визу, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Липавский также отметил, что дальнейшие шаги по ограничению турпотока из России могут быть включены в новый пакет санкций.

Против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам выступили Франция и Германия. В своем заявлении страны обратили внимание на «преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе» и призвали ЕС «подумать об умных способах использования важного рычага выдачи виз». Европейская визовая политика должна «позволять межличностные контакты между жителями ЕС и гражданами России, не связанными с российским правительством», подчеркнули Париж и Берлин, пишет Forbes.

Запрет российских туристов в ответ на вторжение Москвы в Украину «был бы признаком того, что мы не хотим иметь ничего общего с русским народом, но мы должны сделать обратное, особенно сейчас», сказал представитель Люксембурга Жан Ассельборн.

Помимо Франции и Германии, против тотального запрета выступила Португалия, указав, что главной целью европейских санкций не должен становиться российский народ. Против запрета на выдачу виз ранее также выступали Кипр и Греция.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если ЕС примет решение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам, то тогда европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Ранее он заявил, что обсуждение подобных инициатив в Евросоюзе можно объяснить «иррациональностью, граничащей с безумием».

Поскольку полеты из России в ЕС и из ЕС запрещены, россиянам в основном приходилось въезжать в Европу по суше, в основном через Финляндию и страны Балтии.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, около миллиона граждан России легально въехали в ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, причем примерно две трети въехали через границы Эстонии или Финляндии. Как только они въезжают в ЕС с шенгенской визой, они могут свободно путешествовать по безграничной зоне в Европе.