Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-встречи с журналистами из медиа стран Центральной Азии, прошедшей 7 сентября, остановился на отношениях его страны с Узбекистаном.

«Для нас 2021 год был достаточно плодотворный в отношениях с Узбекистаном. Я в начале говорил, что когда я стал министром, я хотел сделать акцент именно на странах Центральной Азии. И вот в 2021 году мы провели консультации между министерствами иностранных дел, собрали межпарламентскую группы дружбы», — напомнил он.

«Наши отношения сильно подкосил, по сути, запрет России на транзит из ваших стран к нам и из Украины [к вам]. Это сильно ударило по экономике. Но, тем не менее, мы пытались всеми силами оживить эти отношения и политически, и экономически», — заявил Дмитрий Кулеба.

«Я искренне очень хочу побывать в Узбекистане, восхищаюсь историей вашей страны и её стержнем, потому что [её] народ прошёл через очень страшные периоды истории. Все мы с вами прошли, все были в одном Советском союзе и нашу национальную идентичность пытались максимально стереть, но [мы] устояли», — сказал глава украинского МИДа.

«Поэтому мы готовы и сейчас, даже в нынешних условиях, максимально развивать отношения, потому что война войной, но жизнь никто не отменял, и надо двигаться вперед и даже в нынешней реальности искать, что мы можем совместно сделать. Поэтому мы за то, чтобы [все соглашения] остались в силе и развивались, и чтобы мы заключали новые соглашения и реализовывали. У нас очень хороший контакт с узбекским бизнесом, есть диалог с узбекским правительством», — заявил Дмитрий Кулеба.

Журналистов интересовал вопрос, как Украина относится к сдержанным позициям центральноазиатских стран относительно войны, этот вопрос в различных интерпретациях был задан несколько раз.

«Что касается позиции, которую занимает Узбекистан и другие страны Центральной Азии по отношению к войне России против Украине, я уже частично ответил на этот вопрос, но добавлю только одну вещь. Смотрите: вы все должны быть на самом деле заинтересованы в нашей победе, все ваши страны. Потому что если мы проиграем, то по вам пройдут катком», — сказал глава МИД Украины.

«Вы же понимаете, в каком состоянии, в какой эйфории будет Россия, если она будет думать: если нам такое сошло с рук, как мы сделали в Украине, и мы достигли результата, то теперь не то что с тройными [усилиями], а в 10 раз сильнее они будут давить на страны Центральной Азии. Ваши лидеры, ваше правительство, я думаю, это понимают», — добавил он.

«Мы всё ещё видим крайне сдержанную [позицию]. Она не недружественная. Мы чувствуем хорошее отношение, искреннее к Украине в ваших странах. Но мы понимаем, что как бы есть факторы, которые вас сдерживают. Этот фактор, это называется отношения с Россией и способность России влиять на вашу внутреннюю политику. Так вот, какими бы ни были эти факторы, я хочу, чтобы все поняли: если мы проиграем, то вы будете следующие. Они будут душить всех, потому что точно так же, как нас они считают искусственными образованиями, они и вас считают искусственными образованиями. Такова суровая правда», — считает министр.

«Я думаю, что мудрый правитель должен всегда находить тот или иной способ помочь той стране, в успехе которой он заинтересован, потому что он понимает, что успех этой страны — это в том числе гарантия безопасности его страны», — добавил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов разговаривать со всеми лидерами стран Центральной Азии. Пока состоялся разговор только с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Украина помощи в восстановлении страны от стран Центральной Азии, министр иностранных дел согласился, что в связи с вынужденным перемещением 7 миллионов жителей страны в другие государства после войны, несмотря на ожидаемое возвращение большинства из них, потребность в людском капитале будет «безумная».

«Поэтому, конечно, если граждане ваших стран, компании ваших стран захотят приехать в Украину, помочь в её восстановлении, заработать денег, мы им будем только рады. В отличие от России мы не шовинисты, не антисемиты и не ксенофобы, поэтому мы всегда рады представителям других наций, народов других государств. Мы строим пространство свободы, успешную страну, для этого национальность не имеет значения. Поэтому будем рады», — сказал он.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что Украине знакомы все проблемы и сложности, связанные с трудовой миграцией, такие как разрушенные семьи и другие социальные последствия, поскольку из страны и прежде многие уезжали на заработки.

«Поэтому, прежде всего, успеха вашим странам, чтобы всё было хорошо, чтобы мы были сильные, экономически развитые, люди были дома и наши народы укреплялись, а не теряли людей, которые уезжают за границу», — сказал министр.