Первое заседание узбекско-украинского делового совета, созданного в феврале 2021 года, и совместный бизнес-форум прошли в среду, 19 мая в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.

С украинской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и сопредседатель узбекско-украинского делового совета от Украины Олег Ревчук.

С узбекской стороны приняли участие заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и сопредседатель узбекско-украинского делового совета от Узбекистана Зафар Хашимов.

С обеих сторон в мероприятии приняли участие представители более 100 компаний и предприятий.

Адхам Икрамов, выступая с приветствием, предложил бизнесу создавать совместные предприятия в сферах производства органических удобрений, кормов для домашних животных, организации интенсивных садов и выращивания плодоовощной продукции, оказывать содействие в открытии торговых домов на территории двух стран и ‑ усиливать сотрудничество в научно-технической и промышленной сферах.

В рамках мероприятия подписана дорожная карта по сотрудничеству между ТПП Узбекистана и Украины, а также соглашения о сотрудничестве между территориальными палатами ТПП сторон.

Завтра, 20 мая, провести узбекско-украинский деловой форум и переговоры между представителями бизнес-сообщества планируется в Самаркандской области.

Как сообщалось ранее, на состоявшихся сегодня политконсультациях Узбекистана и Украины обсуждалось создание украинских промышленных кластеров на территории Узбекистана.

В 2020 году объем взаимной торговли Узбекистана и Украины составил 437,9 млн долларов (+14,1% по сравнению с 2019 годом), в том числе экспорт — 122,8 млн, (+2,8%), импорт — 315,2 млн долларов (+19,2%). На 1 апреля на территории Узбекистана функционировали 129 предприятий с участием украинского капитала, из них 72 совместных и 57 иностранных предприятий.