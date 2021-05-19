В среду, 19 мая, прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Узбекистана и Украины, сообщило ИА «Дунё».

Делегации сторон возглавили первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

На встрече обсуждались состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

По данным агентства, 20 мая в Ташкенте состоятся заседание узбекско-украинского делового совета, а также бизнес-форум и В2В-встречи. В рамках мероприятий будут обсуждены планы по развитию сотрудничества, вопросы организации и проведения зеркальных выставок — узбекской продукции в Украине и украинской — в Узбекистане, а также заключены деловые контракты.

Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко сообщил, что на встрече в Министерстве иностранных дел был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и определены совместные шаги в приоритетных направлениях сотрудничества. «Речь идет, в первую очередь, о создании украинских промышленных кластеров на территории Узбекистана, возможности экспорта продукции в третьи страны», — уточнил он.

Николай Дорошенко также сообщил, что после политконсультаций заместители министров приняли участие в открытии украинско-узбекского бизнес-форума и встретились с вице-премьером Узбекистана — министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. «Убежден, что достигнутые на таком уровне договоренности станут краеугольным камнем дорожной карты двустороннего сотрудничества на грядущие годы», — добавил он.

«Узбекистан для Украины является ключевым партнером в центральноазиатском регионе, — отметил посол. — Наши политконсультации перезапустили политический диалог, дали толчок к восстановлению коммуникации на межправительственном и межпарламентском уровне. Пусть звучит несколько банально, но правда в том, что с визитом замглавы МИДа Украины Евгения Енина в Узбекистан открылась новая страница в книге двусторонних отношений».