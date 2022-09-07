Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 сентября провёл по видеосвязи пресс-конференцию с журналистами из Центральной Азии. От Узбекистана во встрече приняли участие представители изданий «Газета.uz», Kun.uz, Repost.uz и Yep.uz.

В начале беседы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина всегда была настроена на развитие дружественных отношений с государствами Центральной Азии. Он рассказал, что после его назначения министром иностранных дел начал планировать турне по странам Центральной Азии.

«Я был до этого только в Казахстане и в личном качестве. У меня остались самые тёплые впечатления о Казахстане. Всегда мечтал побывать в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и насладиться вашей культурой, вашей кухней, попробовать своим турне придать новую позитивную динамику отношениям. Потом началась война», — сказал он.

«Искренне надеюсь, что после войны мы сможем всё это реализовать, вернуть контакты на былой уровень, восстановить общение между людьми, студенческие обмены, инфраструктурные проекты и торговлю. То есть, всё то, что делают нормальные страны в мирное время, чтобы помогать друг другу и развиваться вместе на основе принципов взаимного уважения и национальных интересов», — заявил Дмитрий Кулеба.

Далее приводим прямые цитаты министра с онлайн-встречи.

О войне

Напав на Украину, Россия совершила тяжелейшее преступление. Думаю, вы согласитесь, что ничем нельзя оправдать убийство 382 детей, которые погибли от российского оружия в этой войне. Именно столько детей мы потеряли с 24 февраля. Это ещё не считая 1000 украинских новорождённых, которых Россия вывезла на свою территорию, [где их] принудительно раздают по российским семьям.

Украинские правоохранители зарегистрировали уже более 32 тысячи дел о преступлениях российских войск российских солдат в ходе агрессии. И эти цифры, к моему величайшему сожалению, продолжают расти.

Я не буду скрывать, сейчас Украине очень тяжело. Но главное, что мы выстояли под первым и самым страшным ударом, под ударом, от которого, по всем расчётам, в том числе и наших партнёров, Украина должна была погибнуть. Но Украина устояла, [президенту России Владимиру] Путину не удалось и, уверяю вас, теперь никогда не удастся сокрушить Украину, какими бы фантазиями он себя ни тешил.

Почему? Потому что на войну с российскими захватчиками поднялся весь украинский народ. А войну против народа ещё никто в истории никогда не выигрывал. Вместо того, чтобы разбежаться от российских танков, украинцы стали в очередь в военкоматы. Наша армия выросла более чем в пять раз с начала полномасштабной войны.

Нам уже удалось выгнать оккупантов с севера страны, мы продолжаем выгонять с нашей земли на других направлениях, прежде всего на юге и на востоке. Никто не говорит, что будет легко. Каждый шаг даётся с огромным трудом, но мы пройдем этот путь.

Пару слов про переговоры и мир. Хочу особо подчеркнуть, что Украина никогда не хотела войны. Мы никогда не планировали ни на кого нападать, что бы там ни рассказывали на российском телевидении. Для чего нам нападать на кого-то? Нам никогда не была нужна ни чужая земля, ни чужие ресурсы. У нас все есть, что нам нужно. И мы никогда, еще раз повторюсь, никогда не отдадим свои земли захватчикам и никогда не простим убийства, изнасилования, мародерство, пытки и другие страшные преступления, которые российская армия принесла на украинскую землю.

Я призываю вас критически относиться к информации из российских источников. Сегодня Россия использует пропаганду, чтобы спрятать свои операции с целью снять с себя ответственность за преступления. Но тот, кто закрывает глаза на агрессивную политику Кремля сегодня или находит ей какое-то оправдание, тот, по сути, приглашает Россию к себе домой. Я убежден, что, несмотря на все испытания, Украина выстоит и победит.

Об отношении стран Центральной Азии к военным действиям в Украине

Почему президент Путин остается рукопожатен в Центральной Азии? Потому что, очевидно, ваши лидеры, ваше правительство понимают, что Россия — это угроза, никакой не друг, и что нужно с ней себя вести максимально осторожно.

Я не имею никакого морального права давать указания о том, как нужно строить отношения с Россией той или иной стране. Но я могу абсолютно спокойно, с полным моральным правом сказать, что первое, что нужно сделать, чтобы защитить свой национальный интерес, — это отбросить страх перед Россией. Мы прошли этот путь. Это очень больно. Но мы все это должны понимать.

Надеюсь, что вы это тоже понимаете, что как только в России появится первая возможность уничтожить ваше государство, так, как она попыталась уничтожить наше, она этим воспользуется. Они точно так же считают, что вы искусственное образование. Всё, что Путин говорит об Украине, завтра он может начать говорить о Казахстане — вы знаете, какие процессы в Казахстане пытается Россия раскрутить, — в Узбекистане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Ваши нации с тысячелетней культурой, где процветали центры науки, философии, когда Москва ещё была непроходимым лесом, — всё это для них не имеет значения. Поэтому не дайте России ослабить себя и не дайте России себя использовать.

О санкциях

Мы прекрасно осведомлены о всех попытках Российской Федерации наладить механизмы обхода санкций через страны, в том числе страны Центральной Азии. И мы работаем с вашими правительствами и самостоятельно, и с партнёрами, чтобы ни в коем случае вы не поддались на эту уловку, чтобы вас банально Россия не использовала.

Потому что тот механизм санкционного давления на Россию за её преступления, который развёрнут, будет только усиливаться. И особый акцент мы сейчас делаем не только на применении новых санкций, но и на ужесточение контроля за обходом санкций. Посмотрите: даже солидные китайские компании не имеют дела с Россией, потому что они понимают, что можно попасть под санкции, потерять намного больше.

В этой сфере нужно быть очень осторожными и понимать, что какой бы ни была, ни выглядела выгода потенциальная от помощи России в обходе санкций, утраты от мер, которые будут предприняты в ответ на такие действия, будут намного выше. Я сейчас не утверждаю, что какая-либо из ваших стран уже помогает России обходить санкции… Просто не надо позволять себя использовать.