С 15 сентября железнодорожные и авиабилеты будут продаваться с 50-процентной скидкой получателям пенсии по возрасту и пособий и лиц с инвалидностью, живущим в Каракалпакстане и Хорезмской области.

Об этом говорится в указе президента Узбекистана о мерах по повышению благосостояния населения Каракалпакстана от 31 августа.

Расходы компаний по пассажироперевозкам, связанные с предоставлением этой льготы, будут компенсироваться за счет средств республиканского бюджета Узбекистана.

Министерствам транспорта и финансов, компании «Узбекистон темир йуллари» и авиакомпаниям-резидентам поручено в месячный срок утвердить специальные льготные тарифы для этих категорий пассажиров.

Напомним, социальные скидки в размере 50% на направлениях «Нукус — Ташкент — Нукус» и «Ургенч — Ташкент — Ургенч» уже вводились ранее для жителей Каракалпакстана и Хорезмской области в соответствии с Государственной программой развития Приаралья на 2017−2021 годы.