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Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»

Для жителей Приаралья введут льготные ж/д и авиабилеты

Для жителей Каракалпакстана и Хорезма вводятся льготные тарифы на ж/д и авиабилеты.

Сегодня, 09:22   Экономика  

Реализация железнодорожных и авиапассажирских билетов для жителей Каракалпакстана и Хорезмской области Узбекистана будет осуществляться по специальным льготным тарифам. Это предусмотрено постановлением Президента от 18 января, которым утверждена Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы (документ доступен на Lex.uz).

Новый порядок реализации билетов жителям Приаралья вводится с 1 февраля. При этом Министерству финансов совместно с компаниями «Узбекистон темир йуллари» и «Узбекистон хаво йуллари» поручено утвердить льготные тарифы в месячный срок.

Текст: «Газета.uz»      6 392
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