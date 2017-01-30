Для жителей Приаралья введут льготные ж/д и авиабилеты

Реализация железнодорожных и авиапассажирских билетов для жителей Каракалпакстана и Хорезмской области Узбекистана будет осуществляться по специальным льготным тарифам. Это предусмотрено постановлением Президента от 18 января, которым утверждена Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы (документ доступен на Lex.uz).

Новый порядок реализации билетов жителям Приаралья вводится с 1 февраля. При этом Министерству финансов совместно с компаниями «Узбекистон темир йуллари» и «Узбекистон хаво йуллари» поручено утвердить льготные тарифы в месячный срок.

Текст: «Газета.uz» 6 392