В начале сентября Министерство финансов США включило Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и ряд других государства в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями.

Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм в интервью проекту Alter Ego заявил, что список в основном охватывал страны, которые поддерживают активные деловые отношения с Россией.

«Так что это рассматривается как потенциальный риск, это не было и не должно было быть обвинением или доказательством, что это происходит, это просто риск», — пояснил он.

По его словам, правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило и нам, и я думаю, публично, что они хотят соблюдать санкции и не хотят, чтобы узбекистанские компании подверглись вторичным санкциям».

«И также они не хотят, чтобы Узбекистан стал страной уклонения, которую используют как пункт для обхода санкций. И они очень тщательно консультировались с нашими экспертами по санкционному режиму, с нашим Министерством финансов и Министерством торговли… Кажется, они также советовались с частными юридическими фирмами, экспертами по этому вопросу. Так что я считаю, что правительство привержено идее не способствовать уклонению от санкций», — сообщил дипломат.

Мы сообщали ранее, что Госдепартамент США ввёл ограничения в отношении компании Promcomplektlogistic из Узбекистана за нарушение санкционного режима, введённого против российских предприятий. Она наряду с компаниями из других стран вошла в «чёрный список» по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России».

«Предоставление такого статуса частной компании Promcomplektlogistic должно послужить предупреждением для коммерческих заинтересованных сторон во всём мире: если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подвергнуться санкциям», — говорилось в сообщении Госдепа США.

В апреле банки Узбекистана привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди также отмечал, что страна не должна использоваться для обхода антироссийских санкций.