Министерство финансов США включило Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и ряд других государства в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями.

Полный список содержится в рекомендациях двух подразделений Минфина — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS). Они призывают финансовые учреждения «проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля», введённого из-за вторжения РФ в Украину.

Экспортный контроль в первую очередь нацелен на оборонный, аэрокосмический и морской секторы России. Они также включают российский энергетический сектор, а также «предметы роскоши, которыми пользуется российская элита».

Наряду с Узбекистаном потенциальными «перевалочными пунктами» для отправки в Россию подсанкционных товаров называются Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом в рекомендациях подчеркивается, что в некоторых случаях подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти государства законно как сырьё, однако их дальнейшая поставка в РФ или Беларусь «через дополнительные перевалочные пункты» в ряде случаев запрещен.

К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность из-за их потенциального перенаправления и конечного использования Россией и Беларусью для укрепления их военного и оборонного потенциала», относится следующая техника: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование и другие.





Бюро промышленности и безопасности обеспокоено экспортом, который поддерживает развитие морских технологий, микроэлектроники и других технологий, которые могут быть использованы для поддержки российского военного и оборонного сектора.

Мы сообщали ранее, что Госдепартамент США ввёл ограничения в отношении компании Promcomplektlogistic из Узбекистана за нарушение санкционного режима, введённого против российских предприятий. Она наряду с компаниями из других стран вошла в «чёрный список» по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России».