Президент Шавкат Мирзиёев 30 августа в столичной резиденции Куксарой высказался о случаях насилия над женщинами Узбекистана.

«Некоторые темы, обсуждаемые сегодня многими людьми, расстраивают. Случаи насилия над нашими дорогими женщинами и девушками совершенно недопустимы. Это порок, не свойственный нашему народу и который невозможно терпеть», — сказал президента на торжественной церемонии в преддверии Дня независимости.

«Пусть те, кто делает это, вспомнят в женщине образ своей матери. Наши мудрые женщины не заслуживают такого обращения!» — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На прошлой неделе мужчина, избивший в детсаду жену, впоследствии убил её на глазах у детей. Отец погибшей считает, что участковый тоже виноват в её смерти. По словам коллег, женщина часто приходила на работу с синяками.

В Узбекистане до сих пор нет закона или статьи о домашнем насилии, которые бы криминализировали это явление, отмечает проект по борьбе с насилием Nemolchi.uz.

«Есть статьи за нанесение разной тяжести телесных повреждений (ст. 104, 105, 109), чаще всего именно их применяют в случаях зафиксированного домашнего насилия (зачастую после выдачи охранных ордеров и административного наказания). Однако они не покрывают сути домашнего насилия: это не просто физический вред, а тяжелое, систематическое моральное насилие и уничтожение личности», — подчеркнул проект.

«Кроме того, у такого насилия есть и косвенные пострадавшие — это маленькие дети, престарелые родители, которые бессильно наблюдают происходящее, это наносит травму и им. Очень важно отметить, что насилие в семье — это систематическое истязание, почти никто не обращается за помощью после первого раза, ведь часто жертва находится в психологической и материальной зависимости от агрессора, верит в случайную вспышку гнева, не может избежать конфликта, защититься, поэтому нельзя приравнивать насилие дома к драке на улице», — отметили в Nemolchi.uz.

Рекомендации всех экспертов сводятся к тому, что государство должно криминализовать домашнее насилие, если хочет защитить женщин и эффективно бороться с этим преступлением.