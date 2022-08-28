В Куйичирчикском районе Ташкентской области мужчина, избивший в частном детсаду жену на глазах у воспитанников, затем убил её на глазах собственных детей. После избиения женщины ее родственники обращались в ОВД, но, как сообщается, инспектор профилактики не принял меры к правонарушителю, сославшись на свою выездную работу.

«В смерти моей дочери есть вина участкового»

По данным Kun.uz, женщина проживала в доме своего отца с двумя детьми в течение 3 месяцев из-за семейных разногласий с супругом. Она работала медсестрой в семейной поликлинике. 24 августа ссора с мужем на улице закончилась избиением в детском саду.

Отец пострадавшей, узнавший о происшествии, в присутствии председателя махалли обратился к участковому инспектору с просьбой принять меры. Но после того, как инспектор получил заявление от женщины, он сказал, что обязательно примет меры к виновнику, которого заключат под стражу на несколько дней, но в итоге сотрудник ОВД «занялся своим личными делами».

Следующей ночью мужчина зарезал жену в доме её отца, когда она спала со своими детьми, которым 2 и 4 года. Сообщается, что инцидент произошел на их глазах.

«После того, как мою дочь избили, я пошёл к участковому инспектору. Прождал 3 часа и дважды позвонил, прибыл инспектор по имени Достон. Он пришел и сказал мне, что заберет моего зятя и посадит его, а когда он придёт в себя, его привлекут к [аресту] на 15 дней. Но он вышел и сказал председателю махалли Фарруху, что у него важная работа на улице и что он должен идти на „развод“, и ушел», — рассказал отец погибшей.

Мужчина просил инспектора отвезти её дочь на экспертизу и провести обследование, но сотрудник якобы сказал, что этих документов достаточно для ареста его зятя.

«Он сказал, чтобы я на следующий день пошёл в РОВД. Я попросил, чтобы мы решили этот вопрос сегодня, чтобы виновника поймали. Если это произойдет, пусть снимет с себя форму и станет дехканином! Либо он работает на улице, либо работает на государство», — подчеркнул он.

Отец погибшей считает, что на инспекторе профилактики тоже «лежит большая вина» в смерти его дочери. «Он должен ответить за свою безответственность. Я потерял свою дочь, „цветочек“, она была моей единственной дочерью», — со слезами на глазах сказал отец женщины.

После смерти медсестры в махалле, где она проживала, провели собрание для обсуждения инцидента. На встрече коллеги женщины рассказали изданию, что погибшая часто приходила на работу с синяками на теле и под глазами. 17 августа ей исполнилось 24 года.

В день смерти женщины коллеги нашли в ее комнате дневник, в котором были описаны все страхи и переживания покойной.

«Она была нашим золотом, она стала мне как родная дочь. — говорит 60-летняя заведующая медучреждением Коммуна Оппокхожаева. — Я увидела в этой девушке пик таких качеств, как честность и человечность. Невозможно иметь о ней плохое мнение. Такого не может быть. Он говорила, что боится идти домой. Она говорила, что боится ссор и побоев мужа».

Родственница погибшей рассказала, что молодая женщина была «чрезвычайно вежливой и скромной».

«Она никому, даже своим родителям, не рассказывала о насилии мужа. Она скрывала это, чтобы они не обижались. Так как ее муж был очень ревнивым, он ссорился по пустякам и бил её. Он даже бил её пряжкой от своего ремня», — заявила она.

Тёти женщины сообщили, что прибыли из Сурхандарьи, услышав об инциденте.

«Почему инспекторы профилактики так равнодушны? Муж угрожал убить её, если она разведется. Сегодня мы пошли в дом девушки. Соседи говорят, что наша дочь не видела ни дня [без побоев], что она всегда жила в муках… Но сотрудник внутренних дел выгнал [нас]. Мы им абсолютно не довольны. Почему в отношении него не принимаются меры? Как он считается государственным служащим?» — сообщили они.

Просьба о защите прав женщин

Активистка махалли Барно Джуманова считает, что для предотвращения таких случаев необходима помощь организаций по защите прав женщин.

«Наша большая просьба состоит в том, чтобы организации по защите прав женщин зашли в каждый дом и разъясняли женщинам их права. Сельские женщины не знают своих прав. Нам должны оказать необходимую помощь. Никто не имеет права отнимать чью-то жизнь», — заявила она.

Журналисты издания сообщили, что потратили день на поиски сотрудников органов внутренних дел района и области, но в итоге не смогли получить от них комментарий.