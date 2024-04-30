Работа керамиста из Узбекистана Шохруха Рахимова, выполненная совместно с греческим мастером Яннисом Зоисом будет представлена в рамках Недели ремёсел в Cromwell Place в Лондоне с 14 по 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Мастера представят монументальный тотем, вдохновлённый формами буддийских молитвенных цилиндров. Тотем выполнен из фарфора, африканского дерева и покрыт 22-каратным золотом. Работа отражает пересечение исламской архитектуры и древнегреческих традиций, демонстрируя параллели между восточной и западной культурами.

Представитель известной семьи керамистов Шохрух Рахимов был принят в престижную стипендиальную программу Homo Faber Fellowship, пройдя обучение в Португалии и Греции.

«В течение полугода, благодаря уникальному опыту участия в стипендиальной программе Homo Faber, мы с греческим мастером Яннисом Зоисом много работали и экспериментировали, в том числе с материалами, с которыми я раньше не работал — фарфоровая масса и золото. Техника также отличалась от привычных мне методов — мы работали с высокими температурами обжига», — рассказал Шохрух Рахимов.

Председатель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова выразила уверенность в том, что сотрудничество между фондами будет способствовать включению узбекских ремесленных практик в мировое культурное пространство.

В апреле 2023 года в Homo Faber Guide — известной онлайн-платформе, созданной Фондом Микеланджело, — была добавлена «Узбекская глава», включающая 11 мастеров, представляющих традиционные художественные промыслы Узбекистана.