В Куйичирчикском районе Ташкентской области мужчина, избивший в частном детсаду жену на глазах у воспитанников, убил её. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина оскорбляет и избивает женщину. Инцидент произошёл 24 августа. Житель махалли «Пахтакор» 31-летний С. Х. избил 24-летнюю жену М. Х. из-за семейных проблем и ревности, говорится в сообщении.

ОВД Куйичирчикского района начало доследственную проверку по факту происшествия.

На следующий день мужчина через окно проник в дом тестя, куда ушла его супруга, зашёл в спальню, где она находилась, и кухонным ножом нанёс удары в область её шеи, после чего скрылся. В результате полученных ранений женщина скончалась.

Фото: Генпрокуратура.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство), подозреваемый задержан. Прокуратура района ведёт следственные действия.