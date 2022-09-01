Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 150 млн долларов и грант в размере 3 млн долларов для содействия повышению продовольственной и водной безопасности в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в банке.

За счёт выделяемых средств планируется совершенствовать управление земельными и водными ресурсами для лучшей производительности сельского хозяйства.

Проект «Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учетом адаптации к изменениям климата» обеспечит эффективное использование водных ресурсов путем модернизации отдельных ирригационных и дренажных систем и повышения потенциала страны для лучшего управления ими, говорится в сообщении.

АБР также будет администрировать грант в размере 300 тысяч долларов из своего Фонда технологий высокого уровня.

«АБР заинтересован в укреплении управления водными ресурсами в Узбекистане. Страна полагается на ценные трансграничные воды, которые жизненно важны для сельскохозяйственного производства. Это основной источник средств к существованию для половины сельского населения страны, для которого вода является ключевым ресурсом», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Ожидается, что данный проект поддержит приоритеты правительства по переходу к выращиванию более ценных культур, улучшению управления земельными и водными ресурсами, а также адаптации к изменению климата.

По оценкам, 90% всех водных ресурсов, используемых в Узбекистане, идет на нужды сельского хозяйства, включая орошение пшеницы и хлопка, однако изменение климата влияет на водоснабжение. В рамках проекта планируется создать климатоустойчивые и усовершенствованные ирригационные системы в бассейнах рек Амударья и Зарафшан путем улучшения измерения воды и модернизации существующей ирригационной и дренажной инфраструктуры.

Проект нацелен помочь улучшить управление водными ресурсами на фермах, внедрить технологии и расширить практику для повышения продуктивности воды. Он также должен позволить ирригационным системам адаптироваться к более частому дефициту воды и даст возможность водопользователям лучше справляться с изменчивостью климата. Проект поможет укрепить политический и институциональный потенциал для устойчивого управления водными ресурсами.

АБР также предоставит грант технического содействия в размере 850 тысяч долларов для поддержки правительства в реализации ключевых элементов Стратегии управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в Узбекистане, таких как ключевые реформы в подсекторах водных ресурсов и ирригации посредством повышения потенциала.