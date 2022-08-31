Министр народного образования Бахтиёр Саидов выступил с обращением к учителям касательно сохранения высшей категории у педагогов с 15-летним непрерывным стажем работы.

Главы МНО сообщил «Газете.uz», что в соцсетях распространяются неверные толкования о том, что учителя высшей категории со стажем работы более 15 лет лишились своей категории из-за неучастия в аттестации, которая прошла в марте-мае этого года.

«Здесь нет места для беспокойства. Как министр народного образования, хотел бы подчеркнуть, что в период аттестации в марте-мае учителям с высшей квалификационной категорией, имеющим 15-летний непрерывный стаж работы, не обязательно было проходить аттестацию, а их квалификация высшей категории сохраняется пожизненно», — подчеркнул он.

Бахтиёр Саидов отметил, что зарплата педагогических работников этой категории выплачивается из оклада по должности, соответствующей высшей квалификационной категории.

Отметим, что ранее журналист Шухрат Шокиржонов сообщил, что педагоги высшей категории с 15−20-летним стажем стали обычными специалистами. Согласно постановлению Кабинета Министров (№572) от 17 сентября 2021 года, учителя высшей квалификационной категорией (в должности старшего учителя) с 15-летним непрерывным стажем работы имели право не проходить обязательную аттестацию. В связи с этим, к аттестации, прошедшей в марте-мае 2022 года, не привлекались педагоги со стажем работы более 15 лет, получившие в 2017 году высшую категорию.

Однако спустя несколько месяцев данный порядок был отменена на основании постановления Кабинета Министров от 2 августа, из-за чего учителя высшей категории якобы стали обычными специалистами.

Пресс-служба Министерства народного образования назвало неверным такое толкование и подчеркнуло, что согласно действующему на тот момент положению, учителя высшей категории с 15-летним непрерывным стажем работы не были обязаны проходить аттестацию, поскольку их категория сохраняется пожизненно. Кроме того, согласно законодательству, нормативно-правовые акты не имеют обратной силы, напомнили в МНО.