Yandex Go запустит в Узбекистане специальный тариф с электромобилями в такси, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе сервиса. В ближайшее время такой тариф станет доступен в Ташкенте.

В тарифе будут представлены машины марок BYD, Dongfeng, Hongqi и другие. В первое время Yandex Go планирует подключить к сервису более 1000 автомобилей.

Далее компания собирается увеличить количество партнёров, использующих электромобили, чтобы поддерживать развитие устойчивой городской среды, заявили в Yandex Go.

«Газета.uz» уточнила у представителей сервиса, связан ли запуск отдельного тарифа для электромобилей с волнообразным ростом популярности таких машин в Узбекистане. Согласно наиболее свежим открытым данным, доступным сейчас, в январе-октябре 2023 года на территорию Узбекистана ввезли 22,49 тысячи электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объём импорта вырос более чем в 6 раз.

«Запуск тарифа связан с достаточно развитой инфраструктурой в городе и стабильным спросом у клиентов на использование электрокаров», — ответили в Yandex Go.

«Электромобили обладают высоким уровнем комфорта — они современны, тихо работают. При этом они экономичны в эксплуатации, ниже расход топлива и затраты, что выгодно для водителей. Для городской среды использование электромобилей, в том числе в такси, способствует снижению шума в городе и уменьшению выбросов», — отметил директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.

Отметим, сейчас электромобили в приложении Yandex Go входят в тариф «Комфорт+», ранее входили в тариф «Бизнес».

Узбекистан — вторая страна, в которой Yandex Go вводит тарифы именно для электомобилей. Ранее такой тариф появился в Беларуси в 2021 году.