Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова прокомментировала сообщения о том, что 60-летний мужчина совершил злонамеренный действия в отношении семилетней девочки.

В правоохранительные органы обратилась женщина, проживающая в Янгинаманганском районе. Она заявила, что 27 марта, когда её дочь играла с друзьями на улице, проезжавший мимо мужчина посадил девочку в свою машину и совершил в её отношении развратные действия.

Детский омбудсман уточнила «Газете.uz», что мужчине 68 лет, она также опровергла слухи о том, что мужчина работал в системе внутренних дел.

Следственный отдел Намангана возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.