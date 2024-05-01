Торгово-промышленная палата Узбекистана и Налоговый комитет прокомментировали обсуждаемый в социальных сетях проект указа президента о мерах по борьбе с теневой экономикой.

«Газета.uz» сообщала, что разработчики документа предлагают перевести в безналичную форму куплю-продажу недвижимости и автомобилей, товаров и услуг на сумму более 3000 долларов, зарплату сотрудникам бюджетных организаций и другое.

Кроме того, для повышения прозрачности процесса покупки жилья в Узбекистане предлагается определять налоговую базу для застройщиков исходя из минимальной цены за 1 кв. м. В Ташкенте среднюю минимальную стоимость планируется установить в размере 5−7,5 млн сумов за кв. м.

Мы также отмечали, что согласно документу Налоговый комитет снова пытается получить доступ к данным о p2p-переводах, если их сумма будет превышать определённый лимит. В частности, предлагается передавать налоговым органам информацию от Центробанка, если граждане превысят годовой лимит в размере 100 млн сумов, а предприниматели — 500 млн сумов.

В Торгово-промышленной палате сообщили, что проект постановления подробно обсуждался на заседании Общественного совета по поддержке предпринимательства при президенте 27 апреля, и члены совета внесли «концептуальные предложения».

На заседании совета глава ТПП Даврон Вахабов и председатель НК Шерзод Кудбиев обещали, что проект будет доработан с учётом предложений членов совета.

Документ планируется ещё раз обсудить с членами общественного совета перед направлением на юридическую экспертизу в Министерство юстиции, отметили в ТПП.

«При этом до внесения в правительство проект документа пройдёт широкое общественное обсуждение с целью изучения общественного мнения и получения предложений через портал regulation.gov.uz в порядке, установленном действующим законодательством», — говорится в сообщении.

На основе общественных обсуждений (рекомендаций предпринимателей, институтов гражданского общества, учёных, экспертов и специалистов) проект доработают, и после устранения процедур и требований, оказывающих негативное влияние на бизнес-деятельность, его передадут в правительство, заявили в ТПП.

Налоговый комитет также заявил, что проект будет внесён в правительство только после широкого общественного обсуждения.