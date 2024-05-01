IT-активистки

«IT-специалисты — обычно замкнутые люди, а IT-сфера — точно не для девушек», — Гульноза и Кристина хорошо знают эти стереотипы, но своим примером их категорически опровергают. Общительные, открытые и целеустремлённые, они называют себя активистками и хотят не только изучать современный и технологичный мир, но и вдохновлять своих сверстниц.

Гульноза родилась и выросла в Ташкенте, но также считает своим родным городом Самарканд, где живут её родственники. Кристина из Сырдарьинской области. Сейчас она учится в столице, но часто приезжает домой. Девушки не раз сталкивались с самыми разными предубеждениями о себе, и поэтому понимают, насколько важен вдохновляющий пример, который может стать опорой в трудную минуту.

Фото из архива Гульнозы Абдурашидовой.



И Гульноза, и Кристина постоянно участвовали в разных IT-мероприятиях: форумах, соревнованиях, встречах. Эта активность помогала открывать мир и новых людей. Например, Кристина вспоминает, как была восхищена открытостью и способностями участниц IT-проекта ICT4Girls. Именно тогда она чётко поняла, что выбрала правильный путь и что ей нужно активно развивать не только hard skills, но и soft skills, не обращая внимания на стереотипы.

Фото из архива Кристины Ваниной.



Ну а знакомство с Надирой Тиллаевой (участницей проекта по запуску первого узбекского наноспутника) фактически изменило жизнь и Кристины, и Гульнозы. Попав в команду Tecnas, в которой она была менеджером, девушки узнали друг друга, стали подругами, а затем вместе с другими участницами коллектива успешно представили Узбекистан на международном конкурсе в США с уникальным проектом Sinov.

Лаборатория виртуальной реальности

В марте 2024 года в Узбекистане открылось подразделение международной инициативы Women in Tech, которая занимается вопросами равноправия в IT и продвигает техническое образование женщин. На церемонии открытия в здании Минцифры показывали фильм из цикла Ayol Yo’li («Женский путь») об успехе проекта Sinov, главными героями которого стали Гульноза и Кристина.

Фото из архива Гульнозы Абдурашидовой.



Один из самых ярких моментов фильма — тестирование проекта в родной школе Кристины в Сырдарьинской области. Учащиеся надевают очки виртуальной реальности, и мир физики, химии, биологии и астрономии начинает играть перед ними яркими красками — это совсем не скучные учебники и конспекты, которые, конечно, тоже важны, однако без практики и опытов вряд ли способны заинтересовать детей.

Скриншот из фильма Ayol Yo’li.



Как вспоминает Гульноза, в начале работы над проектом участницы команды Tecnas провели исследование, которое показало, что семь из десяти студентов не имели опыта экспериментов в школе. В каких-то образовательных учреждениях реактивов для химических реакций не хватало, где-то их просто не было совсем.

Приложение Sinov решало эту проблему — оно давало возможность проводить интерактивные опыты в рамках школьной программы и, таким образом, повышать интерес ребят к науке. Сервис получился простым в использовании и бюджетным — он состоял из мобильного приложения и очков виртуальной реальности. Гульноза в команде была одним из девелоперов (разработчиков), Кристина — менеджером проекта, составляла бизнес-план, отвечала за продвижение и интеграцию.

Вид лаборатории в очках виртуальной реальности.



В итоге создатели Sinov вошли в ТОП-5 лучших команд-финалистов в своей возрастной группе и были приглашены в Кремниевую долину на конкурс Technovation Girls (в отборочном этапе участвовало 2500 команд со всего мира). Проект получил награду в номинации Social Impact Award и очень хорошие отзывы экспертного жюри. По словам Кристины, его особенно хвалил представитель международной организации UNICEF. Он говорил, что эта лаборатория может помочь детям из многих африканских стран, в школах которых также не хватает оборудования для опытов. Но не менее ценными были восторженные отзывы узбекских девушек, для которых Гульноза, Кристина и другие участницы команды Tecnas стали очень ярким и вдохновляющим примером.

Вид лаборатории в очках виртуальной реальности.



На данный момент создатели Sinov обсуждают с Uzinfocom (единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем в Узбекистане) вопрос о реализации и внедрении своего продукта в Узбекистане.

«Новый язык — новая личность»

Проблеме гендерного равенства в Узбекистане в последние годы уделяется много внимания. Девушки говорят, что результаты такой политики действительно есть. По словам Гульнозы, если пару лет назад в соревнованиях для программистов из 300 участников было десять девушек, то сейчас их 20−30. А Кристина отмечает, что встречает всё больше парней, которые сами хотят бороться с гендерными стереотипами.

Как пример, ещё один проект Гульнозы и Кристины — благотворительные курсы для женщин по изучению языков EmpowerHerCA. Это своего рода волонтёрское коммьюнити из неравнодушных молодых людей, которые готовы помогать женщинам изучать иностранные языки. Поначалу авторы сфокусировались только на регионах Узбекистана, но затем география проекта расширилась, добавились Казахстан и Туркменистан. В первом сезоне курсы прошли более 500 участниц: они учили русский, английский, французский, корейский и немецкий языки.

Фото из архива Гульнозы Абдурашидовой.



«У меня много мотивированных знакомых в Ташкенте. Но очень приятно, что после курсов появилось столько заряженных девушек именно в других городах, в регионах. Мне кажется, что новый язык — это новая личность, новые скилы, новый доступ к миру. Его изучение двигает нас вперёд», — размышляет Гульноза.

Впрочем, без неприятных ситуаций не обошлось. Одна из участниц курсов была вынуждена прервать обучение из-за запрета своего супруга, которому не понравилось, что преподавателем был молодой человек. Но на настрой организаторов это никак не повлияло.

Фото из архива Кристины Ваниной.



«Как я это воспринимаю? Думаю, что нашу активность надо продолжать. Чтобы таких случаев стало меньше. Ведь прогресс очевиден. Чем больше мы будем делать что-то подобное, тем меньше стереотипов будет в нашем обществе», — уверена Кристина.

«Сделать что-то новое в Узбекистане проще»

Сегодня Гульноза Абдурашидова совершенствует себя как разработчик игр (гейм-девелопер), которые помогают заниматься образованием, работает в IT Investments Center при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций. Кристина Ванина работает над несколькими EdTech и Fintech проектами в стартап-студии Sarmo Labs.

Девушки готовятся к поступлению в зарубежные вузы, однако после обучения точно планируют вернуться домой. Они подчёркивают, что намерены продолжать начатый курс — работать в сфере технологий и реализовать проекты, которые помогают обществу. О своём путешествии в США IT-активистки вспоминают с восторгом, но даже тогда у них совсем не возникло желания покинуть Узбекистан насовсем.

Фото из архива Кристины Ваниной.



«Эта поездка был для меня мечтой, которая сбылась. Мне хотелось каким-то образом полететь в Америку без родителей до 18 лет. В моменте мне не верилось: я со своими подругами лечу в США! Какие впечатления у меня остались? Я хочу снова оказаться там, находиться в этом центре технологий мира, научиться чему-то и принести всё это в Узбекистан. Считаю, что у Центральной Азии большое будущее, и мне хочется быть в эпицентре этого всего!» — говорит Кристина.

«Заграница заряжает, но тянет-то в Узбекистан. И, знаете, мне кажется, что в нашей стране намного проще создать что-то новое и дать это обществу, — рассуждает Гульноза. — Очень надеюсь, что ребята, которые уезжают на учёбу в США или Европу, будут возвращаться и применять полученные знания в нашей стране».

Гульноза Абдурашидова. Фото из архива Кристины Ваниной.

Не менее важно для девушек ощущение дома и принадлежности к родной узбекской культуре — тёплой, дружелюбной и гостеприимной.

«Когда я была ребёнком, я не замечала наших национальных особенностей и воспринимала их как данное, так как сама родилась и жила здесь, — вспоминает Кристина. — Но когда к нам поехали туристы, когда страна открылась, об этом стали говорить все, и я поняла, чем мы уникальны!»