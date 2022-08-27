В Технологическом парке программных продуктов и информационных технологий (IT-парк), строящемся в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сданы первые 20-, 22- и 25-этажные здания и конференц-зал. В субботу с ними ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент заложил первый камень в строительство нового комплекса в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года здесь были открыты первые два здания, в которых были запущены программы инкубации и акселерации стартапов. В декабре прошлого года президент вновь посещал место строительства. Тогда стало известно о планах перевести сюда Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

IT-парк, открытый в июле 2019 года, начинал деятельность в небольшом здании. По итогам первого полугодия текущего года количество резидентов парка приблизилось к 750 компаниям, из которых около 600 зарегистрированы в Ташкенте, остальные — в регионах. На начало года резидентов было 523.

За полгода резиденты оказали услуг на 2,3 трлн сумов (рост с аналогичным периодом прошлого года — в 2,3 раза) и экспортировали услуг на 53,2 млн долларов США (в 4,4 раза). Ожидается, что к концу года эта цифра превысит 100 млн долларов.

Президент посетил здания банка «Алокабанк» и национального оператора «Узбектелеком». На нижних этажах расположены офисы по обслуживанию клиентов. Верхние этажи предназначены для IT-предприятий. Имеется трехуровневая подземная парковка на 3000 машиномест. Шавкат Мирзиёев также поднялся на крышу одного из высотных зданий.

Всего в IT-парке будет построено 17 зданий. Помимо указанных выше организации, здесь разместятся университет, служебные дома, гостиница, пункты общепита, магазины, спортивная площадка и зоны отдыха.

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